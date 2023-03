Caso Elena Quinteros: declararon tres testigos en segundo juicio en Italia contra Tróccoli

Judiciales

Tal como informáramos, Italia volvió a juzgar al exmilitar uruguayo Néstor Tróccoli, actualmente en prisión (con cadena perpetua) en Italia por el asesinato de italianos en la Operación Cóndor, por los casos de otros tres desaparecidos en la década de 1970. Uno de ellos es el de Elena Quinteros, secuestrada en la embajada de Venezuela en 1976.

En concreto, se llevó una nueva audiencia judicial en la que declararon expresos políticos, según informó el medio brasileño Opera Mundi. ¿Por qué informan que el caso estuvo centrado en el hecho de Quinteros? Porque los testigos que participaron se centraron en ese episodio, intentando reconstruir las circunstancias de la desaparición, pero también de la tortura y el asesinato.

Esta es la segunda audiencia por este caso y, en esta ocasión, hablaron dos testigos que estuvieron en contacto con la profesora previo al hecho. Según el medio anteriormente mencionado, los testimonios estaban programados porque la primera sesión tuvo que ser culminada porque se cerró el límite de tiempo, sin tener la oportunidad de escucharlos.

La crónica de Opera Mundi señala que el exdiputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Luis Puig fue el primero en hablar y se expresó sobre su partido, al que definió como una fuerza “no solo de izquierda”, sino que de todos los sectores democráticos que resistieron a la dictadura en el país y que un gran número de activistas políticos del PVP fueron perseguidos, detenidos y torturados por la dictadura uruguaya.

Asimismo, precisó que los organismos encargados de la represión fueron el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) del Comando General de la Armada. En este sentido, confirmó que Tróccoli formaba parte del servicio secreto de la Armada y reconoció al agende de la dictadura en primera fila, acompañado de su abogado.

Otra de las testigos que prestó declaración fue Mena Narducci, quien contó su relación con Elena Quinteros y el momento en que ella fue secuestrada. “Tocaron la puerta, mi padre abrió y recuerdo a los militares. Estaba al mando el capitán Jorge Silveira. Fueron a buscar a mi cuñado y a mi hermana, primero la llevaron a ella y a una amiga. Entonces, un policía me quitó el documento, lo vi hablando con Silveira y luego volvió a buscarme. Recuerdo que nos subieron a una especie de furgoneta. A los dos días nos liberaron”, contó, según consigna el medio brasileño.

Luego de repasar el momento en que conoció a José Nino Gavazzo adentro de un calabozo con las manos atadas y golpeada, rememoró cuándo conoció a Quinteros. Dijo que ella era estudiante y formaba parte de un movimiento social estudiantil. Por esas razones asistió a un sindicato de barrio donde vivía y allí conoció a Elena, que era maestra.

Quinteros, cuando se entera de la detención de Narducci, dijo, comenzó a llamar a su propia madre “todo el tiempo” y que curiosamente fue ella (Narducci) quien logró atender el teléfono porque había sido puesta en libertad. Finalmente, narró que Quinteros cuando ingresó en la embajada de Venezuela gritó “soy Elena Quinteros, una maestra”.

Por último, quien prestó testimonio fue Elba Rama, una mujer que tuvo contacto con Quinteros durante el período de represión. Esta persona relató que fue secuestrada en Argentina, torturada y luego derivada a un centro clandestino de nuestro país. Consultada por el abogado de la familia de Quinteros sobre si podía hacer algún tipo de descripción sobre la tortura, Rama contestó que no sabía cómo definirlo ya que luego de una sesión de tortura no tenía control sobre su propio cuerpo porque no tenía fuerzas.

La mujer afirmó que tuvo contacto con Quinteros entre 1974 y 1975 y que ambas compartían una casa junto a otras mujeres que eran buscadas por la policía. En ese sentido, recordó que participó junto a Elena en la fundación del PVP y que se enteró de su secuestro por radio. “Cuando escuché la noticia de que habían secuestrado a una mujer en la embajada, estaba segura de que era ella. La confirmación vino después”, señaló.