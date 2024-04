Caso Apple River: comenzó el juicio y se difundieron impactantes videos como evidencia

Esta semana comenzó en Hudson, Wisconsin, el juicio contra Nicolae Miu, un hombre de 54 años que en julio de 2022 atacó a puñaladas a un grupo de jóvenes de entre 17 y 24 años. Uno de ellos, Isaac Schuman (17), murió y otros cuatros sufrieron heridas de diversa entidad. El caso es seguido con atención por la prensa local.

Miu se encontraba de haciendo turismo en el río cuando se alejó de su grupo y se acercó al de los jóvenes a los que no conocía.

El hombre llevaba un snorkel (lo suelta al inicio del video) y los jóvenes lo acusaron de espiar las partes íntimas de las mujeres debajo del agua.

Tal como se aprecia en el video, las burlas dan lugar aun intercambio de empujones. Finalmente, Miu esgrime una navaja y ataca indistintamente a varones y chicas.

Según consigna la cadena CBS, las víctimas del ataque fueron Ryhley Mattison, A.J. Martín, Dante Carlson, Tony Carlson y el ya mencionado Isaac Schuman.

Durante la audiencia se exhibieron dos videos, uno de los cuales se hizo público.

El fiscal de la causa, Karl Anderson, subrayó ayer en la corte que durante el incidente Miu fue el primero en efectuar contacto físico y también la única persona armada en el lugar.

Por su parte, los abogados del acusado sostienen que este se vio amenazado por un grupo números y hostil, y actuó en legítima defensa. Asimismo, Miu asegura que se llegó hasta el lugar donde estaban los jóvenes en busca del celular de uno de sus acompañantes, aparato que habría sido arrastrado por la corriente.

Miu está acusado de homicidio intencional en primer grado por la muerte de Schuman e intento de homicidio intencional en primer grado por los apuñalamientos de los otros cuatro jóvenes.

Se declaró inocente de todos los cargos en la fase preliminar del juicio, en setiembre de 2022. En caso de ser encontrado culpable, podría recibir una condena a cadena perpetua.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD

Nicolae Miu trial. Video from the 2022 incident where Miu stabbed five people killing one, 17-year-old Isaac Schuman. Miu was using a snorkel and googles to find a missing cell phone when the young group began harassing him. In the video you can see the group gather around him… pic.twitter.com/XMp3cxCYJ4