Casmu: jerarca denuncia “persecución política”; presidente lo cuestiona por “mentira”

La directiva de la mutualista Casmu, integrada por tres miembros de la mayoría —la lista Médicos Unidos—, busca remover a uno de los dos miembros de la minoría, Álvaro Niggemeyer (de la lista Casmu que Queremos), por lo que él denuncia como “persecución política” en su contra.

“[Hay] una fuerte persecución política a todos quienes piensan diferente, o sea, quienes expresan una expresión contraria en un grupo de WhatsApp son llamados al orden o son replegados en la lista de suplentes; si bien uno no puede decir que son echados o que son suspendidos, la persecución política no se mide por el número de despedidos, sino que se mide por el miedo que siente la gente de expresar su opinión en una empresa”, dijo a Montevideo Portal Niggemeyer.

A esta situación se le suma, profundizó, que se ha encontrado con “graves dificultades” en el acceso a la información económica de la mutualista: “Nunca hemos podido acceder a datos económicos firmes, sino que nos han dado datos a medias, que son verdades a medias que son las peores mentiras, no podemos construir un resultado económico y ver dónde estamos parados”, esgrimió.

También hay “una gran cantidad de tercerizaciones con empresas que firman contratos con Casmu. Él reclamó tener la información acerca de esos contratos y facturaciones, pero nuevamente le fue negado, insistió. “Por otro lado”, continuó el prosecretario, “hay muchos cargos de confianza” que desconoce exactamente cuántos son, “qué sueldo tienen y qué funciones y carga horaria” cumplen.

“Entonces estamos viviendo una situación insólita, inédita, desde la época de la dictadura en la cual médicos, profesionales a veces con uno o dos posgrados, con prestigio, tienen miedo de hablar y se comunican [conmigo] por la interna porque tienen miedo de expresarse en un grupo de WhatsApp de trabajo, porque saben que se van a ver perjudicados. Y todo esto digamos tuvo su clímax, su eje máximo con una brutal persecución política que empezaron hacia mi persona simplemente por cumplir con mis funciones como integrante del consejo directivo por la minoría, que son de contralor”, enfatizó Niggemeyer.

Sin embargo, el presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, emitió un comunicado firmado en el que hace alusión a la situación, que tituló “El peligro de la mentira”. “Asegura, victimizándose, que no recibe información, pero al mismo tiempo afirma que somos Casa de Galicia. Es una clara contradicción y una mentira”, escribió el jerarca en la noche del pasado jueves.

“Pese a no haber firmado la confidencialidad correspondiente, a este señor consejero se le ha presentado toda la información económica, administrativa y asistencial solicitada. ¿Qué busca este señor consejero? ¿Por qué alguien que debería defender a Casmu impulsa una intervención de la institución? […] ¿Por qué no dice este señor consejero que el balance de Casmu, la institución a la que debería defender, ha sido positivo en 2023 y por tercer año consecutivo? ¿Por qué tanto empeño porque se intervenga Casmu, y no alguna de siete instituciones que presentan balances negativos?”, cuestionó de esta manera Rodríguez.

En tal sentido, el presidente de la mutualista insistió en que quienes fueron “elegidos para llevar adelante la institución y ponerla de pie” no permitirán “que nada ni nadie ponga en riesgo todo lo conseguido con el trabajo de todos”.

“Los logros están a la vista. Se ha invertido en mejorar la calidad de atención como nunca antes. Se pagan los sueldos al día. Casmu es referencia local e internacional en diversas disciplinas. Invitamos a todos a defender a la institución de quienes, por causas que desconocemos, buscan poner en juego la estabilidad que con tanto esfuerzo se ha logrado”, concluye el documento, que se puede leer entero a continuación.

A raíz de esta situación —a la que se enfrentan tanto Niggemeyer como la otra integrante de la lista Casmu que Queremos, la doctora Cristina Rey—, el médico cardiólogo aseguró que solicitó una reunión con la ministra de Salud, Karina Rando, la que “nunca se concretó” porque ella nunca la concedió.

En respuesta, la lista mayoritaria inició un expediente para comenzar “un proceso” para expulsarlo. “[Amparándose en] un artículo del estatuto, mal usado, en el cual por deslealtad con la institución y por afectar la imagen de la institución la mayoría pretende echarme a mí que soy el líder de la lista minoritaria con el 44% de los votos por cumplir con mi función”, sostuvo el profesional de la salud.

Esto llevó a que Niggemeyer “redoblara la apuesta” y radicara una denuncia de persecución política en el consejo directivo, aunque aún no tiene una respuesta.

De todas formas, aseguró que, si eventualmente llegara a ser cesado, quien ocuparía su puesto sería su suplente. “Pero sería un golpe brutal a la lista minoritaria”, sentenció y continuó: “Porque si el mensaje es que a mí, […] que fui el que tuvo más apoyo, si logran con una mentira despedir a quien tuvo más apoyo, ¿quién se va a querer centrar en esta silla?”, esbozó.

Así, se refirió pues a la eventual contratación del exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, a la mutualista, hecho que informó el periodista Eduardo Preve en sus redes sociales días atrás. De acuerdo con Niggemeyer, la vinculación del exjerarca de Gobierno al Casmu “no fue planteado en el consejo directivo”. “Todavía no tenemos ninguna información de en qué condiciones sería, para qué rol [o] con qué funciones”, señaló, aunque acotó que cree que sería para “algún cargo técnico”.

De todas formas, opinó que “todo cierra”: “Si de verdad la situación económica es la que pensamos y hay que revertir, tratar de contratar a un personal serio y conocedor de la actual economía del país como es Alfie […] Es una muy buena oportunidad tener un profesional serio, competente [y] que, en un trabajo en conjunto con los veedores del Ministerio de Salud Pública [MSP], puedan darnos garantías a los usuarios y a los funcionarios”, manifestó.

En tal sentido, aseveró que “brindará todo [su] apoyo” a Alfie si es que será contratado, decisión que ve “con muy buenos ojos”.

Si bien fue un comentario al pasar, Niggemeyer luego entró en detalle acerca de esos veedores que el MSP envió al Casmu. Según relató, el MSP “tuvo una alerta” por la situación económica de la mutualista, por lo que agregó dos veedores para “estudiar” las finanzas del centro de salud.

“El relato de la lista mayoritaria” es que hay un superávit, apuntó el director, mas acotó que él no puede afirmarlo directamente pues no conoce los datos económicos de primera mano.

Al respecto, el gerente general de la mutualista, Marcelo Gilard, tuiteó el balance económico de la institución médica. “Estimados afiliados, médicos y funcionarios de CASMU, y público en general, paso info relevante y doy tranquilidad acerca de la estabilidad de la Institución. Estos datos son oficiales”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

En la imagen que acompaña al texto, se observa que 2021 y 2022 cerraron con resultados positivos (más de $ 200 millones y $ 115 millones, respectivamente), mientras que para 2023 se proyecta un crecimiento de $ 105 millones. A su vez, el ratio de endeudamiento (“pasivo respecto al activo”) se disminuyó en los últimos años, y es incluso menor que en 2019.

De todas formas, Niggemeyer expresó que esos veedores enviados por la cartera de Salud empezaron sus actividades el lunes 18 y contaban con 10 días hábiles para actuar, por lo que culminarían el próximo martes 2 de enero. Una vez terminado ese lapso, “se va a hacer un diagnóstico y se va a dar una respuesta”. Esa respuesta puede venir de dos formas: “Si eso fue suficiente, esos veedores seguirán seis meses más; si no fue suficiente, calculo que avanzarán con alguna medida más de control”.

De todas formas, subrayó que no avizora “intervenciones en este momento”, por lo menos como sucedió con Casa de Galicia en su momento.

“Lo que tiene que ocurrir en el Casmu para poder mejorar las condiciones de trabajo, para tener una mejor asistencia de usuarios es tener un trabajo en conjunto con los mismos objetivos. Entonces, la minoría tiene que tener información económica, tenemos que poder saber dónde estamos parados, hacer nuestros aportes con seriedad y poder construir”, recalcó el director, al tiempo que aseguró que se está “a tiempo” de “hacer un giro en la conducción” de la mutualista y “evitar” una intervención estatal.

“Una mala conducción de unos pocos años no la pone al nivel que estaba Casa de Galicia”, manifestó Niggemeyer. Sin embargo, argumentó que, si no se da ese cambio de giro, “las cosas van a empeorar”. “Si esto no sucede, a mediano plazo las cosas no van a ir bien, y es lo que nos tiene preocupados”, concluyó.

