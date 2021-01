Casmu espera resultados de fase 3 de la vacuna Sputnik para pedir autorización al gobierno

Locales

El Casmu espera noticias que podrían llegar en las próximas horas desde Rusia para saber si la vacuna Sputnik V ya puede ser distribuida en forma masiva, debido a que la mutualista tiene un acuerdo con la productora del inyectable para importar 1,5 millones de dosis para aplicar en Uruguay.

En noviembre, una publicación del semanario Búsqueda adelantaba que el Casmu había alcanzado un acuerdo con un fondo ruso para reservar 1,5 millones de dosis en caso de que la Sputnik V superara sin mayores inconvenientes la tercera fase de su investigación. La mutualista esperaba el informe con los resultados de la fase 3 para el pasado 31 de diciembre, pero aún no llegó. Sin embargo, los jerarcas del Casmu entienden que en las próximas horas podría llegar el informe.

El presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, dijo a Montevideo Portal que la mutualista transmitió "extraoficialmente" al gobierno su intención de comprar 1,5 millones de dosis a la productora rusa, y se espera el informe final "para hacer los trámites" necesarios para la importación.

"El gobierno estaba llevando un trámite por el sistema Covax, ahora salió a comprar la vacuna, no sé por cuál se va a optar. Sé que necesitamos de todas las vacunas hoy en el mundo, ojalá todas funcionen y todas pasen a la fase 3", apuntó Rodríguez.

Además, el jerarca de la mutualista manifestó que "la lucha política ideológica no tiene gollete en esto", por lo que espera que todas las vacunas que se desarrollan en el mundo sirvan.

En cuanto a la decisión de su mutualista de ir por una vacuna más allá de las negociaciones que realiza el gobierno a nivel internacional, dijo que es necesario porque actualmente "no hay mayor prevención que la vacuna".

"Estamos a la espera de que nos digan de Rusia que la fase 3 culminó. Cuando todo esté listo, los vamos a presentar (los trámites) en el Ministerio de Salud Pública", dijo Rodríguez, aunque reconoció que en última instancia será el gobierno el que determinará "qué hacemos con esa vacuna".

Consultado acerca de si el Casmu tiene pensado distribuir el inyectable entre sus socios o abrir la posibilidad a que otros ciudadanos se den las dosis, Rodríguez dijo que son "para todo el mundo".

"Son un millón y medio de vacunas. Igual no alcanza porque somos tres millones y medio de habitantes. Las vacunas que se van a traer son para población de riesgo, pero todos van a querer viajar y para viajar van a necesitar el pasaporte verde, para tener el pasaporte verde van a tener que estar vacunados, así que se van a necesitar vacunas y hay que ver en cuánto llegan de otros lados, porque ya vi que a la propia Europa no está llegando la cantidad que se necesita", apuntó.

Rodríguez señaló que la vacuna por la que el Casmu tiene un acuerdo "es la misma" que comenzó a aplicarse en Argentina. "La información de prensa que anda por ahí sobre la vacunación en Argentina es favorable porque el 1 % tuvo efectos colaterales y efectos colaterales benignos, que están vinculados a cualquier vacuna. Si uno se da la vacuna antitetánica, por lo menos personalmente, me daba fiebre, me tenía que acostar toda la tarde y tomar algo para que el brazo no se me hinchara, y eso es normal en cualquier vacuna. Lo importante es que no dé efectos más graves", acotó.

