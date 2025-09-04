Casmu: MSP se reunió con candidatos antes de elección y en medio de intervención

Locales

Autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) se reunieron con los candidatos de ambas listas para las elecciones en el Casmu, que se realizarán el próximo miércoles 17 de setiembre, en el marco de la intervención de la institución.

Así, el encuentro sirvió para dialogar con ambos bandos “a partir de la situación que se desarrollaría después de las elecciones”, expresó la presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Gabriela Pradere, en rueda de prensa.

“Casmu está intervenido sin desplazamiento de autoridades, por tanto se van a desarrollar las elecciones el próximo miércoles 17 de setiembre. Nosotros estamos en un proceso […] de profundizar en las medidas que el Casmu necesita para mejorar y sortear algunas dificultades económico-financieras”, indicó la jerarca.

Al respecto, el MSP solicitó a ambas listas que presentaran “un conjunto acotado de medidas que tuvieran un alto impacto”; según señaló, la cartera se encuentra actualmente estudiándolas junto con el equipo de interventores. Pradere sostuvo, pues, que el encuentro fue de “buen diálogo” con ambas listas y enfatizó en que cualquiera de los colectivos “sabe que el Casmu requiere de una rápida reestructura para sortear esta situación”.

Ante la consulta de si difieren mucho entre sí las propuestas de uno y otro candidato, la directora de la Junasa afirmó que “no es lo mismo” porque una de ellas es la que hoy actualmente forma parte de la conducción de la mutualista, mientras que la otra es la “opositora” que “plantea una alternativa”. “Las medidas planteadas por la ‘oficialista’ son las que tenemos en la agenda (porque son quienes conducen actualmente el Casmu) y los otros nos plantearon que están armando un proyecto y que será presentado oportunamente”, pero no este jueves, declaró Pradere.

Finalmente, fue consultada acerca de si la institución perdió afiliados, a lo que replicó que “tuvo un período de pérdida sostenida que se enlenteció y detuvo en los últimos dos meses”.

“Lo que tenemos identificado (hasta el último dato disponible) es que la caída de afiliados de la institución se detuvo y se viene manteniendo de manera estable, lo cual para nosotros es una buena noticia”, finalizó.

