Casi como en Nat Geo: filman ataque de decenas de perros a un ternero en Cerro Largo

Un video registrado por un deportista en la zona de Paso de los Gómez, cerca de Melo, volvió a poner en evidencia un problema que preocupa desde hace tiempo a productores rurales de Cerro Largo: los ataques de perros al ganado.

Las imágenes fueron captadas este martes por una persona que recorría el lugar y muestran una escena que parece sacada de un documental sobre la vida salvaje en las sabanas africanas. Sin embargo, el hecho ocurrió en una zona rural del departamento de Cerro Largo, donde varios canes atacaron a un ternero.

Según informó el medio local Cerro Largo Portal, el autor de los videos dijo que no se acercó debido a la agresividad que mostraban los animales.

Jauría ataca vacuno en cercanías de Melo pic.twitter.com/QihK732tMt — Cerro Largo Portal (@CLPortal_UY) June 16, 2026

Productores de la zona aseguran que este tipo de episodios se ha vuelto cada vez más frecuente y sostienen que muchos de los perros provienen de La Pedrera, una pequeña localidad ubicada sobre el kilómetro 8 de la ruta 26, próxima a la ciudad de Melo. De acuerdo con la información difundida por el citado medio, las autoridades han reconocido la presencia de entre 250 y 300 perros en el entorno del vertedero municipal.

Jauría ataca vacuno en cercanías de Melo2 pic.twitter.com/hR8EhFJOkS — Cerro Largo Portal (@CLPortal_UY) June 16, 2026

Para quienes viven y trabajan en el área, las imágenes constituyen una nueva evidencia de una problemática que continúa creciendo sin soluciones definitivas. La preocupación ya no se limita a las pérdidas económicas por los ataques al ganado, sino también al riesgo que podrían representar estos animales para las personas.

Intervención policial e investigación en curso

En un reporte divulgado por La Red Independiente, la Jefatura de Policía de Cerro Largo informó que efectivos de la Seccional 14ª trabajan junto al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y la Policía Municipal en la investigación del episodio.

El hecho fue denunciado en la mañana del 16 de junio. Al llegar al lugar, los funcionarios constataron que un ternero de raza Aberdeen Angus, de aproximadamente un año y medio, presentaba múltiples heridas provocadas por mordeduras.

Según la evaluación realizada por su propietario, las pérdidas ocasionadas ascienden a unos 600 dólares.

Actualmente, personal policial y técnicos del INBA trabajan en la identificación de los animales involucrados y en la determinación de eventuales responsabilidades, en el marco de la normativa vigente sobre tenencia responsable y bienestar animal.