Casi 400 trabajadores de Paycueros fueron sancionados por 72 horas por realizar paros

Este lunes, unos 380 trabajadores de los 750 de la empresa Paycueros fueron suspendidos por 72 horas por continuar con las medidas de paros por turnos que llevan adelante desde hace dos semanas.

Así lo informó el diputado frenteamplista e integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social del Parlamento, Gabriel Otero. “Es una clara medida de persecución sindical no vista antes”, disparó en Twitter el legislador y añadió que se reunirá con los trabajadores, que están situados en la puerta de la empresa con una carpa, “debidamente asesorados sobre sus derechos adquiridos con la lucha de muchos años”.

Asimismo, Otero indicó que “habría que investigar tiempo atrás para encontrar una medida de esta dimensión, con la saña que se hace y en el medio de una negociación” en el marco del Consejo de Salarios, según dijo a Montevideo Portal. “No pasó nada de espectacular para que la empresa tome una medida de este caso”, insistió.

En este sentido, de cara a la reuinión tripartita que el Ministerio de Trabajo (MTSS) convocó para este martes, el diputado comentó que espera que la cartera “pueda tener una mediación que pueda prever que la empresa deje sin efecto la suspensión”. A su entender, “se están metiendo en terrenos bastante peligrosos como es la libertad sindical”.

Un trabajador de Paycueros, Carlos Bico, informó a Montevideo Portal acerca de la situación que llevó a la medida tomada por la empresa.

De acuerdo con el empleador, desde Paycueros se planteó una cláusula en el marco de la negociación salarial que dice que la retroactividad de los beneficios que se estaban negociando “no la iban a cobrar los trabajadores que habíamos hecho paro”.

Eso fue lo que desencadenó el conflicto. “Empezamos con paro dentro de la fábrica, de una hora, nos vamos a los lugares de concentración y de descanso y dejamos liberada la máquina para que trabaje el que tenga que trabajar, (ya que) no impedimos que trabajen los trabajadores no afiliados”, detalló Bico.

En esta línea, el trabajador sostuvo que irán a la reunión tripartita “a plantear que queremos convenio y vamos a ir a denunciar esta situación que pasa hoy”.

Sin embargo, el director de la empresa, Álvaro Silverstein, aseveró que el tema no está relacionado a una cuestión sindical. “No tiene nada que ver con estar afiliado o no estar afiliado. Esto tiene que ver con cumplir una normativa de seguridad industrial que estableció la empresa que indica que nadie puede estar dentro de la empresa si no está cumpliendo una función o tarea”, señaló.

En esta línea, reafirmó que se sancionó a la gente que incumple a la normativa, que “son bastante menos” de 380. “Este lunes se va a entregar la lista de la gente sancionada al sindicato para su información”, dijo Silverstein. Al respecto, manifestó que “si hay más personas que toman la misma actitud o el sindicato las impulsa a tomarla, todos quienes tomen esa actitud serán sancionados como corresponde”.

