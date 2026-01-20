Judiciales

Casa ocupada y “violencia”: qué se sabe de boca donde estaba adolescente amparada por INAU

La Fiscalía General de la Nación dio detalles sobre la investigación que surgió después de que una adolescente bajo tutela del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) fuera encontrada en una boca de drogas del barrio Santa Isabel de la ciudad de Rivera el pasado viernes 16 de enero.

El pasado sábado, la Fiscalía Departamental de Rivera de 3° turno obtuvo la formalización de la investigación de tres personas a raíz del allanamiento del viernes en la boca de drogas.

En el lugar se incautó sustancia estupefaciente enterrada en un terreno contiguo, además de marihuana, dinero en efectivo y otros objetos, señaló el organismo.

La información preliminar indica que los imputados ocuparon la vivienda, en la que funcionaba la boca, a través de “amenazas y violencia”, por lo que obligaron a su dueño a que permitiera su uso como punto de venta de estupefacientes.

En contraposición al INAU, cuyo director en Rivera, Marcio Pintos, afirmó que la adolescente no era “consumidora problemática” y negó que haya injerido algún tipo de sustancia, la investigación de la Fiscalía señala que los hombres imputados sí habrían suministrado drogas a la adolescente que tenía “salida no acordada” del instituto desde el pasado 28 de diciembre.

Según el organismo, la menor vivía desde hacía una semana en la casa donde funcionaba la boca de droga.

Tal como informáramos, los imputados también tuvieron “un episodio de extrema violencia” contra un consumidor que concurrió al lugar a comprar sustancias, que sufrió “lesiones gravísimas que requirieron cirugía de urgencia”.

De ese modo, la Justicia imputó el pasado sábado 17 de enero a las tres personas detenidas por la presunta comisión de delitos de negociación de sustancia estupefaciente prohibida agravado, suministrar a personas menores de 21 años de edad y por utilizar un hogar como lugar de venta, un delito de violencia privada agravada y un delito de lesiones gravísimas, todo en régimen de reiteración real y en calidad de autores.

Los imputados deberán cumplir con 90 días de prisión preventiva para los tres imputados mientras continúa la investigación del caso.

Qué dijo el INAU

En rueda de prensa, Pintos afirmó que la menor “fue vulnerada por adultos” y que recibe acompañamiento psicológico para afrontar la situación que vivió.

El director del INAU en Rivera informó que la menor estaba en “salida no acordada” desde el pasado 28 de diciembre. Fue encontrada el pasado viernes 16 de enero, después de una investigación que llevó a cabo el Ministerio del Interior.

“Los adultos, con conciencia, la ingresaron” a la boca de drogas. La adolescente no consumió ningún tipo de sustancias, por lo que se concluyó que el “consumo problemático” no es una de las razones por la que fue puesta en esa situación. De todos modos, la investigación sí desprendió que podría estar vinculada a una red de trata, por lo que “el proceso es protegerla”.

La adolescente recibe seguimiento psicológico por parte de una especialista del centro de adolescentes femenino y estuvo bajo acompañamiento cuando declaró en la Policía. Por esta causa, tres hombres fueron imputados y deberán cumplir con prisión preventiva durante 90 días.