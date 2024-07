Internacionales

Casa Blanca: Biden realiza chequeos médicos verbales, pero no es tratado por párkinson

La Casa Blanca reveló este lunes que el presidente estadounidense, Joe Biden, se somete a un chequeo médico verbal dos veces por semana y subrayó que, desde su fallido debate del pasado 27 de junio contra el exmandatario Donald Trump (2017-2021), no se ha sometido a un análisis físico.

“La unidad médica del presidente está literalmente al otro lado de la columnata, justo al final de las escaleras de la residencia. Un par de veces a la semana consulta verbalmente a su médico mientras hace ejercicio, eso es algo que sucede a menudo”, dijo en una conferencia de prensa la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre.

La alerta sobre la salud de Biden, de 81 años, saltó justo después de ese fallido cara a cara dialéctico. En un primer momento se dijo que tenía esa noche un fuerte resfriado y después el propio mandatario agregó que estaba exhausto por sus recientes viajes internacionales y por la preparación de ese debate.

El pasado 3 de julio, la portavoz apuntó que el presidente no se había sometido a un examen médico desde febrero, pero dos días después Biden dijo en una entrevista en el canal ABC que sus médicos le hicieron pruebas para ver si tenía alguna infección, que salieron negativas.

Ante esa aparente contradicción, los periodistas reclamaron este lunes transparencia a la portavoz sobre el tipo de controles que se le efectúan.

The New York Times informó este lunes que un experto en párkinson visitó la Casa Blanca ocho veces distintas desde junio de 2023 hasta marzo de 2024, incluida al menos una vez para reunirse con el médico del presidente Biden.

El experto, el Dr. Kevin Cannard, es un neurólogo especializado en trastornos del movimiento que publicó recientemente un artículo sobre el párkinson.

Aún así, el medio citado indicó que no quedó claro si el Cannard estaba en la Casa Blanca para realizar consultas específicas sobre el presidente o si estaba allí para reuniones no relacionadas.

Jean-Pierre agregó ante la prensa que en estos tres años de mandato Biden ha sido visto por un neurólogo tres veces y quiso dejar claro que ni está siendo tratado de párkinson ni toma medicación para tal enfermedad.

“¿Ha sido tratado el presidente por párkinson? No. ¿Está siendo tratado por párkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicación para el párkinson? No”, dijo Jean-Pierre en rueda de prensa.

Con información de EFE y AFP