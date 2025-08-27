Cartel de Jalisco y Marset: el calvario de un trabajador de Maldonado víctima de estafa

Locales

Un trabajador del rubro piscinas de Maldonado denunció haber sido víctima de un intento de estafa, en el que lo contrataron para un supuesto trabajo, que terminó siendo para una persona “importante” de un “cartel de Jalisco”, por la que le pidieron datos personales para realizar el trabajo, mencionaron a Sebastián Marset y le exigieron US$ 2,5 millones para liberarlo.

En diálogo con FM Gente, el hombre, que no compartió su identidad, contó que sigue “medio shockeado” por la situación que vivió y que no se siente “muy seguro del todo”.

El episodio comenzó cuando una persona se contactó con él desde un número con prefijo de Colombia y le pidió presupuesto para que le instalara una piscina. El presunto cliente le dio la ubicación, que era próxima a Garzón. Como es común que el trabajador se traslade por Maldonado porque “hay preguntas que sin ver los lugares no puede contestar”, le pidió la ubicación.

Una vez que le dijeron dónde estaba ubicado el predio en el que trabajaría, que era a varios kilómetros de su casa, el trabajador le dijo al cliente que debía pagarle los viáticos, porque “gratis no iba a ir”. En una primera instancia, el presunto interesado le dijo que “por motivos de seguridad” no podía girarle dinero, pero que le pagaría en efectivo. El hombre accedió, aunque por un momento dudó.

“Ahí me fui, pasé todas las entradas por la ruta 9 que hay para entrar a Garzón y hete aquí que llegué a un punto que ya no tenía más para Garzón, pero había una más, que es más hacia el este y este norte”, rememoró la víctima.

El trabajador siguió su camino rumbo a Rocha, y el GPS lo redirigió hacia un camino de balastro que tenía barro producto de la lluvia. Antes, había preguntado varias veces el estado de la ruta y le habían dicho que estaba “bueno”. Después de hacer ocho kilómetros, llegó al lugar, en el que había un embarcadero de vacas de metal, una columna con una cámara que se movía y “dos o tres cámaras apuntando a varios puntos cardinales”.

Al llegar ahí, no vio ninguna casa ni a ninguna persona, por lo que volvió a contactarse con el cliente, que decía llamarse Héctor Suárez.

“Ahí recién me contacta otro número de las mismas características de arranque. Una persona que se dio a conocer como el comandante JJ o Juan José”, dijo el trabajador. Esa persona le dijo ser seguridad de Suárez, a quien describió como una persona “muy importante”.

De ese modo, comenzó a hacerle ciertas preguntas personales, como su nombre completo y su estado civil. El tono era “amable”. En determinado momento, el “comandante” le pidió la cédula de identidad, que el hombre se negó a brindar. “Yo vi que la cosa no estaba bien. Tuve que haberle hecho caso a mi primer sentir”, lamentó el hombre, que se describió como un “trabajador”.

El hombre brindó el número de su esposa, que notó que la situación era extraña y la denunció ante la Policía y de su hijo, que notó que se trataba de una estafa y brindó datos erróneos.

Sin embargo, en un momento el supuesto comandante JJ dijo ser parte del cartel de Jalisco y le afirmó al instalador de piscinas que estaba siendo apuntado por armas. Asimismo, en la llamada, se escuchaban conversaciones de fondo en las que mencionaban a Marset y le preguntaron qué tenía que ver con el narco prófugo.

El hombre “estaba aterrorizado”. Al intentar irse, el presunto cliente lo amenazó y le exigió US$ 2,5 millones. El hombre, al que los estafadores veían por una cámara que antes le habían pedido que conectara, dijo que no tenía esa suma de dinero. De todos modos, a pesar de haber sido amenazado, decidió irse.

“Salí pensando que no llegaba”, confesó el hombre. “Me comencé a mover, subí a la camioneta con la plena seguridad de que no iba a ver más a mi familia, pero no me iba a quedar ahí a esperar a que me vengan a matar sin hacer nada”, dijo a FM Gente.