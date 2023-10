Carrió criticó a Macri por anuncio de Bullrich; luego subió foto “primaveral” con un árbol

Internacionales

Elisa Carrió, líder de Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) —uno de los socios fundadores de Cambiemos, primero, y luego de Juntos por el Cambio (JxC)— habló minutos antes de que Patricia Bullrich anunciara formalmente su apoyo a la candidatura de Javier Milei para la segunda vuelta, y describió la decisión como “un error histórico”.

Luego de la conferencia y de su entrevista con La Nación+, publicó un tuit que rezaba: “No a Milei y no a Massa”, adjuntando una foto con un árbol, y agregó: “Lo único que existe es la primavera, Dios y el sentido de la vida. Fe en la adversidad, los hombres y las mujeres pasan, la causa continúa”.

En la entrevista televisiva, la exdiputada de JxC afirmó: “La pobre Patricia va a cometer un error histórico. Lo que haga el PRO [Propuesta Republicana, otro socio de JxC] a mí no me interesa. El que destruyó Juntos por el Cambio es [Mauricio] Macri. Los expresidentes no quieren que nadie gane. Los conozco”.

“En primer lugar, la causa republicana permanece, los hombres y las mujeres pasan, vos me conocés desde hace muchísimos años, esta fue mi posición en el 2002; la causa de la República, la causa anticorrupción, la causa por la libertad y la causa por la compasión y la justicia social y la libre ciudadanía permanece”, le dijo al periodista Luis Novaresio.

“La libertad no es el deseo, la libertad es la responsabilidad. En consecuencia, nosotros no vamos a someternos a ninguna extorsión, aunque provenga de un pueblo; no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos, porque viola los derechos humanos; no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico; no estamos de acuerdo con la venta de órganos, porque todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad. El kirchnerismo ya ganó porque se equivocaron en la estrategia, Macri al pelearse con [Diego] Santilli y no ponerlo de candidato a gobernador [de la provincia de Buenos Aires]. En consecuencia, el año pasado yo dije, miren, tampoco es [Sergio] Massa el que yo acusé de narcotráfico y corrupción durante años, así que nadie nos puede complicar, menos a mí con Massa”, agregó la política.

“El que quiera votar que se haga responsable, porque están avalando”, expresó Carrió, en referencia a los integrantes de su coalición que se decantan por el candidato de La Libertad Avanza.

Recordó que ella el año pasado dijo: “Yo no hablo más con Macri”.

“Cuando yo estuve con él en una reunión en junio del año pasado en su casa, yo que lo conozco mucho y que lo acompañé hasta el final, me di cuenta, con su cara, con su zona oscura. Y después tuve una reunión con él y Patricia, y les dije: ‘No soy un juego de naipes de bridge’”, contó Carrió, y luego rememoró su augurio del momento, cuando decía que “lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio, entregarla a Patricia e irse con Milei”.

“Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio. La verdad histórica es esa y no puede decir que por culpa nuestra no hizo nada. Al contrario, si no era porque yo actué en la reforma jubilatoria que la iba a sacar por decreto, se caía”, dijo.

“Estuve al lado de su derrota, pero su lado oscuro le ganó. En consecuencia, el que rompe es él, la pobre Patricia va a cometer un error histórico”, aseguró, minutos antes de la conferencia en la que Bullrich hizo oficial su posición.

“Una parte del PRO tiene nuestra posición, seguramente nosotros nos mantenemos como siempre y el radicalismo está imposibilitado de actuar en uno u otro lado porque violaría sus principios fundamentales republicanos. Lo que haga el PRO a mí no me interesa, yo sé que hay mucha gente en el PRO que comparte nuestra posición, es un problema de ellos, porque en definitiva el que rompió, hace mucho, es Macri. El que destruyó Juntos por el Cambio”, sentenció la líder de CC-ARI.

“Porque los expresidentes no quieren que nadie gane. Lo viví yo en el 2007 cuando me hicieron una alianza con [Roberto] Lavagna para que yo no gane la presidencia. Entonces él dice: ‘Si no soy yo, que no gane nadie; prefiero a Milei’”, manifestó quien fuera convencional constituyente en 1994.

“Ahí está, donde quiere estar. Los que se lleven, cometen un error histórico. Pero bueno, la causa de la República permanece; yo voy a cumplir 30 años de haber reformado la Constitución. Esta es la causa, es la de [el fundador de la Unión Cívica Radical, Leandro Nicéforo] Alem, es la de Lisandro de la Torre, y nosotros no nos movemos ni vamos a ser extorsionados”, sostuvo la exdiputada.

“Vas a ver que la sociedad va a repensar y va a pedir perdón el año que viene”, auguró Carrió.