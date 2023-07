Carrera volvió a ser citado a la comisión que lo investiga, pero no irá: las razones

Política

El senador del Frente Amplio Charles Carrera informó en su cuenta de Twitter que no concurrirá este lunes a la citación de la comisión investigadora que indaga presuntas irregularidades en la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior entre los años 2010 y 2017.

“De más está decir que no asistiré. No reconozco su legitimidad y no estoy dispuesto a alimentar un circo político. El Frente Amplio entendió que dicha comisión —que pretendió replicar una investigación que ya estaba en la Justicia— no tenía razón de ser y por eso no asistió”, comentó el legislador.

“Como estoy convencido de que se me vulneraron garantías fundamentales, me presenté ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para proceder a la anulación de la conformación de la Comisión Investigadora y por ende, de sus sesgadas conclusiones”, dijo, y agregó que con estos fundamentos envió una nota al presidente de la comisión investigadora explicando sus razones.

“Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento a mi fuerza política por el respaldo recibido y a cada uno de los militantes y compañeros que en cada rincón del país han tenido muestras de solidaridad con mi persona. A todos ellos les estaré eternamente agradecido!”, concluye el tuit.

Las razones

Con respecto a la nota destinada al presidente de la comisión, Carrera expresa en primer lugar que hay un proceso anulatorio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque a su entender el proceso tiene “graves vicios que afectan su legitimidad”, además de que expresó que es una comisión cuyo único objetivo es “hostigar y perseguir políticamente” a un senador “que ha ejercido el debido contralor de la gestión del actual gobierno en asuntos delicados”.

“La finalidad persecutoria se desprende de la propia denuncia realizada por el senador Jorge Gandini, quien en todo momento pretendió utilizar herramienta para atacar la investidura de un senador de la oposición, dejando de lado principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico como lo es la presunción de inocencia”, añade.

Finalmente, considera que “toda esta operación política” de “persecución”, instada y promovida por Gandini es “contemporánea” al espionaje político encomendado por la empresa Vertical Skies al exjefe de custodia presidencial contra Mario Bergara y él.

“El Frente Amplio no participa ni participará en esta ilegítima comisión investigadora que tiene esa única finalidad: amedrentar y perseguir con el fin de distraer la atención de los problemas reales en los que se encuentra nuestro pueblo”, concluye.

