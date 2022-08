Carrera tras denuncia de accionar irregular en La Paloma: “Se intenta afectar mi imagen”

Política

El senador Charles Carrera dio explicaciones sobre el contenido de una denuncia difundida ayer por el programa Santo y Seña, de Canal 4, que lo tiene por protagonista. En un comunicado que compartió vía Twitter y que también presentó ante el Secretariado del Frente Amplio este lunes, el senador relata las circunstancias del caso y concluye que hay una intención de las autoridades actuales del Ministerio del Interior de “deslegitimar” y “afectar” su imagen pública.

En noviembre de 2012, siendo Carrera director de Secretaría de Interior, un vecino de la comisaría de La Paloma resultó herido de bala presuntamente por un arma disparada en una fiesta de cumpleaños del exsubcomisario de esa localidad. El vecino, un albañil llamado Víctor Hernández, quedó paralítico debido a la lesión. Nunca se pudo probar que la bala que lo hirió efectivamente provino de la comisaría.

La familia apunta a que hubo “serias irregularidades” en la investigación, y que el subcomisario de La Paloma fue encubierto por Carrera. Según develó el programa, a Hernández le dieron estatus de “oficial sub ayudante” para poder ingresarlo en el Hospital Policial y darle la asistencia que requería. A su vez, le hicieron firmar la recepción de tiques de alimentación para solventar su estadía allí.

En julio de este año el Ministerio del Interior denunció a las autoridades anteriores de la cartera en Fiscalía de Delitos Económicos por “hechos de apariencia delictiva”. El caso está bajo investigación del fiscal Enrique Lackner.

Santo y Seña divulgó la grabación de una conversación, realizada en 2013 por el hermano de la víctima, en la que Carrera pide a la familia de Hernández que no revele lo acordado. “Nosotros lo hicimos por lo humano, pero no es ajustado a derecho”, dice el senador. Y agrega: “Esto nos puede traer problemas en la Policía”.

En un momento de la conversación, el hermano de Víctor anuncia que va a convocar a la prensa y Carrera le responde: “Escuchame una cosita. ¿Vos estás nervioso? Te vas de acá tranquilamente y no me jodas más. Pero yo la llamé a tu madre para ver si le podemos dar una mano. Porque a mí no me interesan los canales, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Nacho Álvarez. Y te vas a cagar. Porque si estás nervioso te mando a cagar, hermano, y discúlpame que te lo diga delante de tu madre. Porque yo acá a ver si puedo dar una mano; lo demás, no me interesa. Ubicate y tratá de hablar clarito y bajito. Porque yo llamé a tu madre porque a mí no me gustan las injusticias. Si nosotros no tuviéramos interés, los hubiéramos dejado en la calle cuando ustedes se fueron al Clínicas”.

El hombre le replica que lo hizo por “presión”, y Carrera insiste: “Te hubiéramos dejado en la calle. ¿Qué te venís a hacer el loco acá conmigo? ¿Quién te está dando una mano, con los tiques, con todo? Están recibiendo la mejor atención. ¿Qué te venís a hacer el atrevido conmigo acá? Ubicate, loco”.

En el programa, Víctor y su hermano relatan que el ministerio los llevaba a pasar las fiestas a La Paloma cada año, y luego los retornaba a Montevideo para seguir con la rehabilitación en el Hospital Policial. En 2016, dicen, los trasladaron pero no los volvieron a buscar. Sin explicaciones y sin alta médica, les llevaron las pertenencias en una ambulancia. “Fue un viaje de ida”, dice Víctor.

Desde la producción del programa intentaron comunicarse con Carrera, que se excusó de hablar diciendo que no recordar el caso.

La respuesta

Este mediodía Carrera divulgó sus explicaciones sobre el caso a través de su cuenta de Twitter. Allí dice: “En 2012, mientras ocupaba el cargo de Director General del Ministerio del Interior, tomé conocimiento de un reprochable hecho ocurrido en Rocha, que involucraba a funcionarios policiales. Se presume que el mismo se originó desde la casa de quien era Subcomisario de La Paloma. El suceso ocurrió mientras había una fiesta, desde la cual dispararon un arma y una bala impactó en un ciudadano, causándole una herida de entidad, que provocó que aún hoy viva en situación de discapacidad”.

Y sigue el relato: “El ministro Eduardo Bonomi recibió de inmediato a las organizaciones sociales IELSUR y Serpaj, que denunciaron la situación y solicitaron que se contenga al hombre y a su familia. Por eso, se dispuso apoyo en salud para que pudiera llevar adelante su recuperación. En paralelo, se llevaron adelante los mecanismos de investigación correspondientes siempre que un policía tiene un accionar por fuera de la normativa o de apariencia delictiva”.

Carrera indica que como “los tiempos administrativos y judiciales” no se condecían con las “necesidades inmediatas” de la víctima, se buscó una alternativa. “Así fue que, cuando la persona fue dada de alta del Hospital de Clínicas tras varios meses de internación y tratamientos de fisioterapia, dada su situación de salud y la aparente responsabilidad del Estado, se resolvió que recibiera atención en Sanidad Policial para que pueda continuar con su tratamiento. Allí recibió durante tres años la atención de calidad necesaria para continuar con su rehabilitación. Todas las actuaciones del Ministerio del Interior tienen documentación que las respalda y son públicas para la población”.

“Sostengo lo mismo que en aquel momento: si el Estado es responsable del daño ocasionado por un presunto mal accionar policial, el Ministerio del Interior debe hacerse cargo. Tal como se escucha en el audio, siempre recomendamos al afectado llevar adelante el proceso judicial correspondiente”, asegura en el comunicado.

“Como también se escucha en el audio, y quiero ser enfático en esto: no accedo a ningún tipo de chantaje. Ya que el Ministerio del Interior está detrás de este caso, tal como se planteó en el informe, y por eso realizaron una denuncia penal el 13 de julio de este año, solicito conocer qué acciones se tomaron a nivel administrativo y penal con el comisario Marcos Martínez, quien actualmente está al frente de la Comisaría de Lascano y es señalado como el responsable del hecho mencionado”, indica también.

En ese sentido, Carrera dice en el comunicado que acompaña “toda acción tendiente a la transparencia del Ministerio del Interior y la investigación de todos los casos en los que el accionar policial no sea ajustado a derecho”.

Finalmente, el senador frenteamplista apunta al “involucramiento del actual ministro del Interior Luis Alberto Heber” y se manifiesta por la existencia de una denuncia penal, a la que le atribuye una intención política. “No parece casualidad que esto derive en un señalamiento sin sustento y en una denuncia penal, que lo que intenta es deslegitimar mi accionar y afectar mi imagen pública”.

“Es comprensible” la participación de Heber, sugiere Carrera, por las críticas que él ha hecho sobre su gestión, tanto al frente de Interior como antes de Transporte. “He pedido su renuncia y he trabajado y voy a seguir trabajando como parte de una oposición responsable que le plantea al ministro del Interior que la situación de la seguridad se le fue de las manos, a la vez que lo somete a la justicia por hechos de apariencia delictiva que tuvo como ministro de Transporte en la entrega de nuestro Puerto”.

Reacción en el Frente Amplio

Esta mañana, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, fue consultado por varios medios acerca del tema. En ese momento (antes de que Carrera diera su versión), Pereira dijo que había tenido una conversación telefónica con el senador y que iba a escuchar sus descargos también en la reunión del Secretariado del FA. Anunció, además, que Carrera explicaría la situación a través de las redes “y probablemente los medios”.

“Como siempre hemos dicho: nunca vamos a actuar a la velocidad de Twitter. Hay que analizarlo en su justa medida”, consideró. Aclaró que no le había pedido una reunión a Carrera, sino que el senador, como parte del Secretariado, daría sus explicaciones. “El tema lo vamos a tratar porque es inexorable tratarlo, pero a nuestras velocidades; todo a nuestras velocidades”, insistió.

“Hay un programa que es publico y la gente lo maneja, entonces las explicaciones las debe dar el senador y el Frente Amplio. Muchas veces el silencio no ayuda, pero también hablar a más prisa que lo que el tiempo nos propone, es torpe. Bailar más rápido que la música es torpe”, agregó.

Según dijo Carrera a Montevideo Portal, el órgano de dirección de su fuerza política le brindó “total respaldo”.

