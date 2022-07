Carrera sobre seguridad: “En el FA tenemos las manos tendidas, porque es un tema complejo”

Política

El Ministerio del Interior presentó este martes las cifras oficiales de delitos del primer semestre de este año, en comparación con el primer semestre del año pasado. Ante los datos brindados por la cartera, el senador frenteamplista Charles Carrera dijo que desde su fuerza política ven “con mucha preocupación” que el ministro Luis Alberto Heber “no reconoce la realidad” ni “la magnitud del problema que tenemos como sociedad”.

“Nosotros desde el Frente Amplio (FA) hablamos que tenemos una emergencia en materia de seguridad pública y las cifras oficiales presentadas por el ministro ayer indican que aumentaron los delitos contra la vida y contra la integridad física. Aumentaron los delitos de homicidio, aumentaron los delitos de violencia doméstica, y aumentaron los delitos de lesiones personales”, remarcó en rueda de prensa.

“A nosotros lo que nos preocupa es que el ministro dice 'estamos bien' o 'vamos por el buen camino' y en realidad, cuando tenemos esos números, que ya estamos superando el año 2019 en los delitos contra la vida, yo creo que de ninguna manera podemos decir 'vamos bien'”, sostuvo el legislador del MPP.

Carrera afirmó que lo que le dicen al Poder Ejecutivo desde el FA es “que se tienen que hacer cargo” y “reconocer la realidad para proponer políticas públicas para tratar de modificar esta triste realidad que estamos viendo todos los uruguayos”.

Dijo que en el primer semestre de este año, los datos de homicidios son un 10 % superiores al 2019, durante el último gobierno del FA.

“Nosotros lo que decimos es que el FA ya no puede ser más excusa, vamos para el tercer año de gobierno, lo que nosotros pedimos es un plan efectivo. Pedimos políticas públicas efectivas y que traten de cambiar esta realidad. Lo que siempre decimos, en el FA tenemos las manos tendidas, porque reconocemos que es un tema muy complejo, los temas de seguridad pública. Pero no puede ser que en el presupuesto no vemos políticas públicas que atiendan esta problemática; en las rendiciones de cuentas no lo vemos, no hay un reconocimiento y una dignificación de los funcionarios”, opinó Carrera.

“Hay un recorte de las políticas públicas, hay un retiro del estado, no hay políticas públicas que estén dirigidas a esto. En el presupuesto se dijo que se iban a contratar 2.000 funcionarios, no estaban financiados. Recién ahora están apareciendo dos años después en la rendición de cuentas, la creación de esos cargos que se dijeron en su momento. Lo que nosotros decimos es que necesitamos políticas, pero lo que le decimos al ministro es que reconozca la realidad, porque a partir del reconocimiento a la realidad es que uno puede tener políticas públicas diferentes, no puede decir 'vamos bien', porque no vamos bien”, sostuvo.