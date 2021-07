Carrera sobre concesión de puerto: "Se dio el mayor acto de entrega de soberanía nacional”

Política

Si la patria me llama

El senador del Frente Amplio Charles Carrera se refirió este martes en conferencia de prensa al llamado a interpelación del ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, tras la extensión a 50 años de la concesión del Puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie.

"El FA está muy preocupado porque consideramos que este es un acuerdo que no es beneficioso para el país, donde no se respetaron las normas, no se respetó la Ley de Puertos o la Ley de Defensa de la Competencia. Hay un conjunto de irregularidades, de desprolijidades que a nosotros nos preocupan", sostuvo el senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP).

"Se realizó una entrega de soberanía a una empresa sin los informes jurídicos, sin los informes financieros contables, sin la mirada del Tribunal de Cuentas de la República, una situación grave ante la cual lo que se propone el Frente Amplio es interpelar para exigir responsabilidad política a las autoridades e interrogarlas", agregó.

Carrera será el miembro interpelante, según lo resuelto por la bancada del Frente Amplio

Carrera dijo que esta "es una situación muy grave que tendrá consecuencias en la economía, en el comercio exterior, en el comercio interior, en los importadores, en la competitividad del país". "Es una concesión administrativa por 12 períodos de gobierno, sin discutir, con opacidad, sin transparencia, sin diálogo con la oposición ni con la comunidad portuaria", comentó.

"La sociedad en su conjunto tiene que saber que aquí se dio el mayor acto de entrega de soberanía nacional, algo nunca visto", aseguró.