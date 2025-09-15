Carrera plantea “dar paso” de que cédulas con datos digitales sean suficientes para votar

Política

El exsenador frenteamplista Charles Carrera, también exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, planteó la posibilidad de incorporar a las cédulas de identidad, que tienen chip y firma digital, otros elementos biométricos requeridos por la Corte Electoral, y que de este modo ese documento pueda ser utilizado al momento de votar en lugar de la Credencial Cívica.

“La cédula de identidad hoy es una cédula que tiene chip y tiene firma electrónica. Si nosotros lográramos que la cédula de identidad de hoy, que te sirva que para cuando vayas a votar no tengas que andar con la credencial cívica —que estén tus elementos biométricos que están en la Corte Electoral—, y que te sirva para hacer todos los trámites... Pero es un tema de cultura, que, necesitamos cambiar en el Estado uruguayo. A mí me gustaría si pudiéramos dar ese paso”, dijo Carrera en La Mañana del Nuevo Ritmo de Radio Rivera.

Sobre la propuesta del Ministerio del Interior de cambiarle el nombre a la Cédula de Identidad para que pase a llamarse Documento Nacional de Identidad, el exsenador dijo que “aquellas cosas que están bien no hay que tocarlas”. “La cédula de identidad no hace a la cosa cambiarle el nombre”, manifestó.

Carrera también se refirió a las asignaciones de partidas en el proyecto de Ley de Presupuesto.

“El gobierno no se jugó a ningún empate. El año pasado en la Rendición de Cuentas nos decían qe el déficit fiscal era 2,8% del PIB. Ahora en la Ley de Presupuesto llegamos a un déficit de 4,2%. Eso, en plata, son 1.200 millones de dólares que no nos informaron, entonces no jugamos al empate”, señaló.

“No puede decir Tabaré Viera que jugamos al empate, porque lo que hicimos fue asegurar las políticas públicas y priorizar cosas importantísimas”, dijo al ser consultado por declaraciones del senador colorado Tabaré Viera.

El exsenador destacó los programas para infancia y adolescencia, como un “refuerzo” al bono crianza y al proyectado bono escolar de $2.500.

