Carrera indicó a Lacalle el nombre del acusado de presionar por informe de Casa de Galicia

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este jueves en rueda de prensa a la información dada por el periodista Eduardo Preve, que anunció que el abogado Martín Reyes, testigo que declaró ante Fiscalía por el proceso de cierre de la exmutualista Casa de Galicia, afirmó que Luis Fraschini, veedor designado en 2021 por la Junta Nacional de Salud (Junasa) para analizar la situación financiera de la exmutualista, recibió presiones del gobierno para cambiar el informe.

El documento elaborado por Fraschini —quien fuera ministro de Salud durante el gobierno de Jorge Batlle— señalaba que la mutualista “tenía salida”, algo en lo que coincidió un segundo veedor, llamado Óscar Pereyra, según informó Preve.

El presidente fue consultado en la rueda de prensa sobre esta información y dijo: “Sí, lo leí. Estaría bueno que diga quién. A mí me gustaría saber quién presionó, porque tirar así, al boleo, es un bollo. Que diga quién, porque si realmente es así, esa persona tiene que ser sancionada”.

El mandatario dijo que “cualquiera” puede acusar y decir “Poder Ejecutivo”, sin precisar a quién se apunta. “Cuando se hace una acusación, está bueno, o es necesario decir: ‘Ffulano de tal’. Y ahí que se hagan cargo”, agregó.

“Hasta donde llega mi conocimiento no hubo [presiones] y fue muy discutido este tema [Casa de Galicia], cuando el ministro era [Daniel] Salinas, con la ministra Rando, y siempre fueron conceptos y criterios objetivos, tratando de que esa institución se sostenga, porque es una institución que tiene muchísimos afiliados. Nosotros queremos saber a quién se está señalando. Cuando se señala con el dedo, hay que decir ‘esta persona’”, dijo Lacalle.

Al señalársele que se apunta a Luis González Machado, expresidente de la Junasa, como responsable de estas presiones, Lacalle respondió: “No me costa, si es así, debería ser investigado. Por parte del exministro de Salud, de la ministra de Salud Pública, de la Presidencia de la República, lo que hicimos, de la mejor manera posible —visto las cartas ustedes sabrán cómo se manejó esa institución—, es tratar de que el personal médico y no médico no pierda su trabajo, y que los afiliados no se vean perjudicados“.

Citando esta rueda de prensa, el senador frenteamplista Charles Carrera remarcó a Lacalle el nombre del jerarca y lo acusó de excusarse. “El nombre que dice desconocer es González Machado, expresidente de Junasa. Lo aclaró el periodista que dio la noticia y, además, presentó una prueba”.

“Señor presidente, ¿hasta cuándo va a seguir excusándose de no tener conocimiento de lo que sucede a su alrededor?”, preguntó Carrera.

Por su parte, Preve publicó en X (Twitter): “El abogado Martín Reyes, tío Martín Reyes, tío del vocero presidencial Aparicio Ponce de León, declaró en Fiscalía que el presidente de la Junasa —representante por el gobierno— presionó a los veedores del MSP para cambiar el informe de Casa de Galicia”.

A su vez, el periodista publicó el audio de la declaración de Reyes ante Fiscalía, en la que apuntaba contra el extitular de la Junasa y señaló que el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, confirmó que Fraschini manifestó en su declaración haber recibido presiones para cambiar informe favorable a la exmutualista.

