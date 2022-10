Carrera criticó al Gobierno y apuntó contra INAU por aumento de pobreza infantil

Política

El senador del Frente Amplio Charles Carrera se refirió este martes a los datos divulgados el jueves 29 de setiembre por Instituto Nacional de Estadística, cuando consignó que la pobreza aumentó en el primer semestre de 2022 con respecto al año anterior. En este sentido, el legislador afirmó que los resultados son fruto del “camino equivocado de un Gobierno sin respuestas”.

“La evidencia hasta el momento demuestra que las soluciones no van por el camino elegido. La pobreza no se reduce si no se mejoran los pilares del bienestar y, para hacerlo, es necesario redistribuir y asegurar que los hogares más pobres accedan a los beneficios de la recuperación económica”, detalló Carrera.

Por otro lado, el senador sostiene que uno de los factores más importantes en los datos de la pobreza infantil es la “mala gestión del INAU”. “Durante 2021, no ejecutó la parte que le correspondía de los 50 millones de dólares otorgados en la Rendición de Cuentas del año anterior, ni tampoco logró convencer sobre los motivos por los que no ejecutó 700 millones de pesos del presupuesto del organismo”, agregó.

Siguiendo por ese camino, también apuntó contra el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ya que dijo que “desconoce los impactos de las transferencias realizadas a través del bono crianza”.

“Según informan, habrían llegado a unos 30.000 niños y niñas menores de 4 años. Sin embargo, las políticas sociales de cercanía fueron retiradas del territorio con el argumento de la falta de eficiencia en la gestión de los recursos. La realidad es que miles de familias han quedado sin el apoyo de los equipos especializados que conocían a las personas y podían acompañarlos durante los procesos complejos que deben vivir”, subrayó.

Carrera afirmó que la “mejora económica” que atraviesa el país no se trasladó a la “mayoría de la población”. “Sucede algo muy distinto a lo que pasaba durante los gobiernos frenteamplistas. La mejora económica del país no le llegó a la mayoría de los uruguayos, y esto se debe a que solo una ínfima minoría es la que disfruta de la bonanza económica. Unos pocos privilegiados, los ‘malla oro’”, escribió.

También se refirió a la recuperación económica a la que se refiere la Rendición de Cuentas. “Ha venido acompañada de una fuerte reducción del gasto público materializada en la pérdida de salarios, pensiones y jubilaciones. ¿Cómo es posible que se viva peor y cueste llegar a fin de mes, cuando la economía mejora?”, sostuvo el legislador.

Para el senador, la respuesta a esta interrogante “no es otra” que la política económica del Gobierno que se plasma en este proyecto de ley.

La postura del legislador fue expresada en su newsletter, espacio que utiliza cada semana desde setiembre de este año para opinar sobre distintos temas de la agenda política.



