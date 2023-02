Carrera comparó a Da Silva con Romina Celeste y el blanco contraatacó: “Voz aflautada”

Política

El senador del Frente Amplio Charles Carrera comparó a su par del Partido Nacional Sebastián da Silva con la militante blanca Romina Celeste Papasso. “Es como Romina Celeste versión masculina”, consideró Carrera en entrevista con Crónicas.

La respuesta del legislador surge de una consulta por la investigación que enfrenta, luego de ser acusado de encubrir a la familia de un hombre que quedó paralítico tras recibir una bala perdida en La Paloma (Rocha).

“Las afirmaciones de Da Silva no me ofenden, es una persona muy violenta. Me llama la atención que alguien que ostenta un cargo público de tanta relevancia como es ser senador, tenga esa actitud tan violenta en diferentes ámbitos”, respondió Carrera.

Agregó que “en política no puede existir esa violencia”. “Él quiere representar y defender los intereses de un sector importantísimo para el país como es el agro, pero esas actitudes alejan a la oposición”, apuntó Carrera. A su vez, aseguró que, si el senador Gustavo Penadés “no está, el Parlamento no funciona” porque con el resto de los legisladores blancos no hay buen diálogo. “Es un problema que ha tenido el Partido Nacional”, sostuvo.

Da Silva respondió a los dichos de Carrera y dijo que está “acostumbrado al franeleo parlamentario”. “Es mala gente. Uno es mala gente cuando maltrata a una familia mientras está en el poder”, apuntó el legislador blanco, en referencia a una grabación de Carrera con la familia del afectado por la mencionada investigación. Los familiares del hombre lesionado sostienen que hubo “irregularidades” en la investigación y que Carrera encubrió a un policía presuntamente implicado.

Además, sostuvo que Carrera es “un violento con voz aflautada”. “Creo que la referencia a la violencia fue que el inconsciente lo traicionó”, añadió en diálogo con Montevideo Portal. De acuerdo con Da Silva, Carrera y “su voz aflautada” han hablado de “mucho de republicanismo”, pero después “maltrata a una madre cuando ostenta un cargo de gobierno”.

