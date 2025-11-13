Locales

Carrera San Felipe y Santiago: así serán los desvíos en el tránsito este fin de semana

Montevideo Portal

Este sábado 15 de noviembre, a las 18:30, más de 6.500 corredores escribirán una nueva página de la Carrera San Felipe y Santiago, la tradicional prueba montevideana que este año celebra sus 30 ediciones.

La largada será, como es tradición, en el Sofitel Carrasco, y el recorrido bordeará la rambla hasta Kibón, en una postal que ya forma parte del ADN de Montevideo.

Ante la competencia, la Intendencia de Montevideo (IM) dispuso un conjunto de desvíos en el tránsito que tendrán lugar desde este viernes, pero que se irán ampliando en la medida que se acerca la hora de la carrera.

Además, la comuna dispondrá limitaciones para estacionar en distintas zonas próximas a la competencia, y habrá desvíos de transporte público.

Los cortes de calles y desvíos

Según informó la IM, a partir de las 8:00 del viernes 14 de noviembre se cerrará el tránsito en rambla Presidente Charles de Gaulle —la parte de abajo de Kibón— entre rambla República del Perú y la avenida Luis Alberto de Herrera, por el armado de la zona de la llegada de la carrera.

El sábado 18 a partir de las 8:00 quedará prohibido estacionar en todo el circuito. Además, se cortará el tránsito en la rambla República de México al sur, hacia Puntas de Santiago (zona de Carrasco).

En tanto, a las 15:00 se realiza el corte total del circuito por la senda sur de la rambla República de México desde Ramón Masini a Gabriel Otero. También se dispondrá un corte en bulevar España y avenida Brasil, con desvío hacia Benito Blanco “para evitar que los vehículos lleguen a la rambla”, indica el comunicado de la IM. Por último, en Luis Alberto de Herrera y la rambla habrá un corte “para tránsito común”; los ómnibus podrán pasar hacia la terminal, se permitirá el ingreso al puerto y el paso a los vecinos.

“Los vehículos que estén estacionados en el circuito serán trasladados. Se podrá consultar su ubicación por el teléfono 1950 4000 opción 1”, notificó la comuna.

Transporte público

El desvío de transporte será en la rambla entre Pagola (Pocitos) y Costa Rica (Carrasco).

A las 17:00 comenzará la operativa de la terminal provisoria: la terminal de ómnibus de Kibón trasladará para la senda norte de la rambla entre Antonio Costa y Luis Alberto de Herrera.

Las líneas afectadas tendrán los siguientes desvíos:

• Líneas por Benito Blanco (116, 128, 149 y 163): Benito Blanco – 26 de Marzo – rambla a terminal provisoria.

• Líneas 62, 186, 522 y E14: Benito Blanco – 26 de Marzo – rambla a terminal provisoria.

• Líneas por Echevarriarza (185 y 186): Echevarriarza, Luis Alberto de Herrera, 26 de Marzo, Rambla Armenia a terminal provisoria.

• Línea 104 Carrasco (a partir de la hora 15:00): 26 de Marzo – Luis Alberto de Herrera – Rivera – Arrascaeta – Verdi – a ruta.

• Línea DE1 Carrasco 15:00 a 23:00 h: Bv. España – Benito Blanco - 26 de Marzo – Luis Alberto de Herrera – Av. Gral. Rivera – Gallinal – Caramurú – Blanes Viale – Arocena a ruta.

• Línea DE1 Centro 17:00 a 20:00 h: Arocena – Rivera – San Marino – Rambla a ruta.

También se verá afectado el recorrido del bus turístico BT2: hora 15:00 hacia Carrasco, hora 17:00 hacia Parque Rodó.

A su vez, habrá dos paradas suspendidas:

• Rambla desde 26 de Marzo hasta Arocena (líneas 104, DE1 y BT2)

• Paradas de Luis Alberto de Herrera entre 26 de Marzo y Rambla hacia Kibón (hora 17:00).

