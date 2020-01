Carolina Cosse sobre Daniel Martínez: “Va a enriquecer el proceso electoral”

Política

La senadora electa y candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio Carolina Cosse manifestó este jueves que la presencia de Daniel Martínez en las elecciones "va a enriquecer el proceso electoral".

Cosse reconoció que el anuncio de los allegados a Martínez (ya que aún no lo hizo él personalmente) fue "verdaderamente sorpresivo" pero que le parece "bien". "Sin duda va a enriquecer el proceso electoral. En la medida en que sumemos más para el Frente Amplio, me parece bien", dijo en una rueda de prensa previo a ingresar a una reunión con la departamental de Montevideo del Partido Socialista.

Precisamente, el Partido Socialista ratificó su apoyo a Cosse a pesar de que Martínez, del seno del sector, vaya a presentarse.

Cosse fue consultada sobre su nueva elección con Martínez, como ya ocurrió en junio de 2019, y dijo que la competencia entre ambos "no es lo importante".

"Acá lo importante es construir unidad. Esto no es una elección interna. Acá no estamos hablando de internas, estamos hablando de una elección por la Intendencia", dijo en referencia a que los votos de uno sumarán inherentemente para el otro por el sistema de ley de lemas que rige para las elecciones departamentales.

"Lo importante acá no son las vueltas de la política. El centro es la gente, qué futuro queremos construir, cómo queremos nivelar las naturales contradicciones que se dan en una ciudad, cómo queremos que Montevideo pueda democratizar su calidad urbana, que la Montevideo que recorren los turistas sea esa clase de Montevideo que podemos disfrutar todos", manifestó.

Por otro lado, Cosse fue consultada acerca del apoyo del Movimiento de Participación Popular (MPP) al otro candidato, Álvaro Villar, dado que en las internas había apoyado a la exministra de Industria.

Aseguró que lo tomó "con naturalidad" y sobre los dirigentes emepepistas agregó: "Son entrañables compañeros y lo seguirán siendo. Yo no he parado de militar y cada vez que voy a un espacio y me encuentro con compañeros del MPP lo que nace es un abrazo".

"El Frente es una cosa maravillosa. Es mucho más que los partidos, somos todos los frenteamplistas y lo que nos une es muy fuerte, es una épica, una historia, una gesta, una realidad y un proyecto de futuro", concluyó.

Montevideo Portal