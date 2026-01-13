Carmelo: hallan restos humanos debajo de árbol plantado en homenaje a Aldo Perrini

Policiales

Fiscalía investiga el hallazgo de restos óseos, presuntamente humanos, en el cementerio de la localidad coloniense Carmelo.

Si bien encontrar huesos humanos en una necrópolis no es algo novedoso, el caso tiene la particularidad que dichos huesos aparecieron en un sector en el que no se realizan inhumaciones.

Pablo Parodi, alcalde la ciudad, explicó a la emisora Radio Carmelo que todo comenzó hace un año y medio, luego de que se procediera el retiro de un árbol que significaba un peligro para los visitantes del lugar. “Estaba en malas condiciones, ya un gajo le había caído encima a una persona”, explicó el funcionario.

Con el paso del tiempo, la lluvia y el viento erosionaron el hueco ocupado por las raíces del vegetal. Fue así como trabajadores del lugar notaron que debajo de esas raíces, a “entre dos y tres metros de profundidad”, asomaban los restos.

Tras asesorarse con las áreas Jurídica y Necrópolis de la Intendencia de Colonia, Parodi radicó la denuncia ante Fiscalía y de inmediato se dispuso el envío de efectivos de Policía Científica al cementerio. Así las cosas, los uniformados periciaron ayer el lugar y se llevaron muestras de los retos para analizarlos.

El alcalde explicó que el árbol fue plantado “en 1974 o 1975” por familiares de Aldo Perrini, carmelitano detenido por las fuerzas represivas de la pasada dictadura el 26 de febrero de 1974. Sometido a brutales torturas, Perrini murió el 3 de marzo del mismo año en el Batallón Número 4 del Ejército de la ciudad de Colonia del Sacramento.

En 2020, el militar retirado José Tomás Puigvert fue condenado por la muerte de Perrini, Por este caso también fue procesado el general Pedro Barneix, quien en el año 2015 se suicidó en su domicilio tras conocer la noticia de su procesamiento.

Parodi explicó que, de momento, no se maneja ninguna hipótesis, y fue enfático al señalar que en ese lugar del cementerio no hay ni hubo sepulturas.

“Hay que ser claro en eso: en la zona en la que estaban los restos no hay sepulturas. No hay ningún registro, y esto hablando a muchos años atrás”, subrayó.

El área del hallazgo quedó “lacrada” y vedada al acceso público. Según Parodi, se espera que en aproximadamente un mes haya una resolución de Fiscalía al respecto, basada en el informe técnico. En ese momentos e decidirá si las autoridades municipales se hace cargo de los retos que todavía permanecen allí, o si Policía Científica regresa para llevárselos.