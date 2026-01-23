Política

Carlos Negro visitó en la tarde de este viernes al joven que atropelló en barrio Cerrito

Montevideo Portal

El ministro del Interior, Carlos Negro, visitó en la tarde de este viernes al joven que se encuentra internado luego de que el jerarca lo chocara al no respetar un cartel de pare.

El accidente se dio en la tarde del jueves en la intersección de las calles León Pérez y Capitán Basilio, en Montevideo. Tras el impacto, el conductor de la moto sufrió varias lesiones.

En las últimas horas, el ministro se hizo presente en el centro asistencial en el que se encuentra hospitalizado el motociclista y lo visitó. En el lugar, charló con el joven y con sus familiares, poniéndose a disposición.

Desde la oposición, Negro fue cuestionado e incluso pidieron su renuncia debido a que contaba con su libreta de conducir vencida.

Montevideo Portal