Carlos III, nuevamente frustrado por una lapicera: “¡No puedo soportar esta maldita cosa!”

El novel monarca del Reino Unido, Carlos III, volvió a protagonizar un episodio que mostró su frustración hacia artículos de oficina, cuando, mientras firmaba el libro de visitas en el castillo de Hillsborough, en Irlanda del Norte, se manchó con tinta debido a que su lapicera goteaba.

“¡No puedo soportar esta maldita cosa!”, expresó, según se aprecia en un video que trascendió en varios medios este martes.

La pieza comienza mostrando al monarca errando a la fecha que puso en el libro, poniendo 12 de setiembre en vez de 13. “Dios, odio esto”, dijo al ver cómo se manchaba el dedo con la estilográfica que le pasaba a su esposa, la reina consorte Camilla, que le dio la pluma a uno de sus ayudantes al pedir otra. Mientras, Carlos se limpiaba su mano con un pañuelo.

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX