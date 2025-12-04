Locales

Carga de autos eléctricos en Punta del Este: analizan incluirlos en los gastos comunes

El Colegio de Administradores del Este (CADE) analiza la posibilidad de que los edificios de Punta del Este incluyan el uso de carga de autos eléctricos en los gastos comunes.

Willy Ihlenfeld, presidente del CADE, dijo a La Diaria que varios propietarios han instalado “cargadores en las cocheras individuales” —según establece el Reglamento de Baja Tensión de UTE—, pero debaten la posibilidad de que sea un gasto compartido.

El reglamento de UTE establece que cada punto de carga deberá estar alimentado individualmente o colectivamente mediante un circuito de carga protegido contra sobrecarga y cortocircuitos, así como también que la conexión sea realizada por un electricista registrado.

De todos modos, Ihlenfeld dijo que “la copropiedad todavía no ha invertido en generar el traslado de los cables por los espacios comunes”, aunque lo han analizado en asambleas de propietarios.

El mercado de autos eléctricos uruguayo ha mostrado un crecimiento significativo. En 2023 se vendieron 1.841 vehículos de esta categoría, mientras que en 2024 fueron 5.956, lo que representa un aumento del 310%.