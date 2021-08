Cardoso: con 90.000 argentinos propietarios en Uruguay, se prevé una movilidad importante

Locales

El ministro de Turismo, Germán Cardoso dijo este viernes en Canelones que hay un “altísimo nivel de consulta” por parte de extranjeros sobre la posibilidad de visitar o mudarse a Uruguay. A su vez, afirmó que su cartera realizó una consulta a la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad sobre la cantidad de propietarios extranjeros de nacionalidad argentina en el país.

Cardoso dijo que “si bien es difícil llegar a un número exacto, porque figuran por padrones y por zonas, no por nombres”, se elaboró un número aproximado por cruzamiento de datos del orden de los 90.000 propietarios argentinos en el país.

“Solamente de nacionalidad argentina, a eso tenemos que sumarle, los brasileños, los paraguayos y obviamente los norteamericanos y europeos que hay, y muchos, sobre todo en los departamentos de la costa”, dijo.

“Esto nos hace prever que puede haber una movilidad importante, cuando decimos propietarios unitariamente tenemos que pensar que son con sus familias, entonces es un número que se multiplica rápidamente por cuatro o por cinco, entonces allí vamos a tener 60 días de tránsito entre el 1º de septiembre que habilitamos la posibilidad de que ingresen propietarios probados, hasta el 1º de noviembre, con un ritmo de movilidad importante de personas extranjeras”, afirmó el jerarca.

Cruzando el charco por una vacuna

Cardoso se refirió también a la reunión de este viernes entre el presidente Lacalle Pou y su par argentino, Alberto Fernández, donde uno de los temas en la agenda es manifestarle la disponibilidad de vacunas para que se inocule a menores de 18 años que crucen con sus padres desde el vecino país.

“Nosotros lo que estuvimos conversando a nivel gobierno es pararnos en la realidad de que nuestro plan de vacunación no es el mismo que el de la región. Uruguay tiene un altísimo nivel de vacunación y una altísima cantidad de personas entre 12 y 18 años vacunadas, que no pasa lo mismo en los países de la región por un tema de disponibilidad de vacunas a esa edad. Entonces allí se genera la posibilidad de que puedan venir propietarios, que estén vacunados padre y madre, pero que tengan hijos menores que no lo estén, entonces estuvimos analizando la posibilidad de que ese núcleo familiar en burbuja firme una declaración jurada de que tenga que hacer cuarentena, presentar un PCR al ingreso y otro a los siete días; o la posibilidad de que, tomando los recaudos necesarios de inmunidad, esos menores puedan recibir la vacuna en nuestro país, en la medida de que tengamos disponibilidad”, comentó.

Cardozo dijo que el objetivo del gobierno es “primero vacunar a todos los uruguayos, que ya hay más de un millón” de agendados para la tercera dosis de Pfizer y “una vez que terminemos y existan sobrantes de vacunas, que van a existir, porque hay una buena cantidad disponible”, vacunar a extranjeros.

En todas las casas se cuecen habas

Consultado sobre la decisión del Frente Amplio (FA) de llamarlo a comparecer ante el Parlamento por la situación interna del Ministerio y por las llamadas que mantuvo con el exjerarca de la Policía de Maldonado, Cardoso afirmó que está “absolutamente a disposición del Poder Legislativo para aclarar lo que haya que aclarar”.

“A mi me citaron a comisión y voy a ir, no puse yo la fecha de la comisión”, dijo, afirmando sobre el caso de Maldonado que el fiscal de la causa dijo que las llamadas que mantuvo con el policía no tenían “nada que ver con la investigación, ni había ningún hecho vinculado a los delitos que se le imputaron al investigado”.

“Llamadas a la Policía, a la departamental de Salud, realizo todo el tiempo al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Turismo coordina en un montón de áreas. Esta más que claro, de nuevo, repito lo que dije en su momento porque está todo claro”, expresó.

“Sobre este otro episodio que usted me habla, forma parte del accionar político, yo estoy para trabajar en equipo, estoy para sumar en la acción de la política de turismo del Estado, ustedes me ven hoy aquí trabajando junto al Intendente de Canelones sin hacer distingo de ideogilización (sic) y de partido político, vamos a desarrollar y vamos a hacer aportes económicos del Ministerio de Turismo en las Intendencias de Canelones, de Salto, de Montevideo, de Rivera y a todas las Intendencias del gobierno del Partido Nacional, porque eso es lo que debemos de hacer”, dijo, agregando que está “absolutamente tranquilo” por las acciones que se tengan que tomar a nivel político.

Dijo además que el nuevo director nacional de Turismo, Roque Baudean, no asumió aún su cargo, en el que suplantará a Martín Pérez Banchero, un alejamiento entre éste y Cardoso. “Vamos a tener una reunión el próximo día lunes en la Posta del Chuy, en el departamento de Cerro Largo, nosotros nos vamos a estar reuniendo con los 19 directores de turismo de las intendencias, por lo tanto vamos a conversar allí”, dijo.

Recursos finitos

También respecto a dichos provenientes del Frente Amplio, el ministro fue consultado por la afirmación que sostiene que el presupuesto en la Rendición de Cuentas para su cartera es escaso para hacerle frente a los objetivos del Ministerio. Ante esto Cardoso dijo que “siempre es poco”, porque “los recursos son finitos y las demandas infinitas”.

“Lógicamente yo aspiraría a tener un presupuesto mucho mayor del que tengo en el Ministerio, pero hay que manejarse, hay que tener ingenio, hay que innovar, tratar de ahorrar y de invertir en proyectos que den resultado y tengan retorno, y en eso es en lo que estamos y hemos venido desarrollando un plan de inversiones del ministerio que no tiene precedente, con todos los gobiernos departamentales, yo con esto no estoy diciendo que no se haya invertido nada, pero hemos hecho una división del territorio para intervenir como decía en los territorios donde sea necesario, más allá de quien gobierne cada departamento”, comentó.

Inversiones y licitaciones, aquí y allá

Cardoso se refirió al proyecto de puerto deportivo, casino y hotel en Atlántida, sosteniendo que la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco a la Iglesia Cristo Obrero de Estación Atlántida es una “puesta en valor del destino” y para todo el departamento.

Dijo que “estamos absolutamente a disposición de los inversionistas” y que se está “ofreciendo el proyecto por el mundo, en cada lugar que podemos hacerlo”.

Afirmó a su vez que el día 20 de agosto se cierra la primera etapa del llamado para un hotel casino de cinco estrellas en la costa de Rocha, para el cual se han presentado dos oferentes y ha habido consultas “desde la embajada de los Estados Unidos y de alguna embajada extranjera también”.

Comentó además que se está a punto de lanzar los pliegos a licitación para el Hotel Casino Carmelo, en Colonia. “Allí en un acuerdo también con la ANP, que se haría un dragado del Arroyo de las Vacas y podría llegarse navegando desde Tigre (Argentina), hasta un muelle en el propio hotel, lo cual también le da, le agrega, un valor importante a ese destino, y nos parece que podría generar una muy buena movilidad turística fundamentalmente por vía marítima ya que hay una empresa privada que ha manifestado la voluntad de tomar la línea Carmelo-Tigre para desarrollarla fluvialmente con tránsito de pasajeros”, explicó.

