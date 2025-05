Cardona volvió a ratificar los millones de dólares de “pérdida” y de “deuda” en Ancap

Política

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, se reunió este viernes con la comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados, donde volvió a ratificar los “números concretos” que el presidente de la República Yamandú Orsi presentó la semana pasada sobre Ancap, que atraviesa un “panorama complicado”.

Después de que se generara polémica entre el oficialismo y la oposición, la jerarca pidió una reunión con la comisión especial de la Cámara de Representantes para dialogar sobre las cifras de la refinería estatal.

“Vinimos a reafirmar lo que dijimos en la conferencia de prensa con el presidente de la República y la presidenta de Ancap”, dijo Cardona este viernes en conferencia de prensa después de comparecer ante la comisión especial.

La ministra realizó “ciertas aclaraciones” sobre la situación de Ancap. “El balance que estaba publicado en enero de 2025 marcaba los números de cierre del resultado hasta setiembre de 2024”, dijo Cardona. Es decir que el primer balance al que accedió la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, no tenían la información de setiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado, expresó la ministra.

En ese sentido, la jerarca señaló que los números “quedaron públicos y auditados” el pasado 26 de marzo, cuando el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la nueva gerencia de Ancap pidieron información complementaria para “entender por qué los números son negativos”.

Según la ministra, en la comisión, en la que estuvieron presentes dirigentes de la coalición republicana, se ratificaron “los US$ 118 millones de pérdida”, así como “US$ 255 millones de deuda que se dice en el balance”. “Eso no tuvo cuestionamiento. Sí hubo discrepancias en visiones, pero que no tienen que ver con los números que presentamos”, dijo Cardona.

En esa línea, la ministra se refirió a un préstamo que el gobierno de Luis Lacalle Pou autorizó en noviembre de 2024, que no está incluido en los US$ 255 millones porque comienza a pagarse este 2025.

“La pérdida de US$ 118 millones por resultados operativos no son atribuibles únicamente a la parada de la refinería. Decir eso es una equivocación. Dimos muchísima información, la dejamos a disposición. Hay un cronograma que vamos a compartir para que sepan cómo fue el proceso previo a la parada de la refinería de La Teja”, dijo Cardona.