Cardama cuestiona “buena fe” del Estado y propone “sustituir” garantía por “una nueva”

El astillero español Cardama emitió un comunicado este domingo tras la denuncia civil y penal del Estado por la garantía de su contrato por más de US$ 92 millones por dos patrullas oceánicas.

“Francisco Cardama S.A. es una compañía de reconocida solvencia y seriedad, con más de 100 años de trayectoria empresarial ininterrumpida. Este astillero nunca se ha visto involucrado en procesos concursales o de insolvencia, lo que avala su capacidad y compromiso con cada proyecto”, dice el texto, del que dio cuenta El País y al que accedió Montevideo Portal.

La empresa asegura que “ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales” y “resulta sorprendente conocer por vía pública una eventual intención de resolver el contrato sin que medie una comunicación o intercambio previo entre las partes”.

“Tal circunstancia no se ajusta al principio de buena fe contractual que debe regir toda relación entre la Administración y sus contratistas”, critica.

Además, afirma que se “continúa cumpliendo con sus compromisos de construcción, manteniendo el ritmo previsto de obra y la adquisición de materiales conforme al contrato”.

“Las garantías fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas por la Administración. En consecuencia, cualquier incidencia relativa a las mismas no puede ser imputada a este astillero, que también ha asumido los costes derivados de su emisión. No se ha ocasionado perjuicio alguno a la Administración uruguaya y se ha mantenido una comunicación constante, transparente y documentada sobre el desarrollo de la obra”, explica Cardama.

Ante esta situación, el astillero propone al gobierno “sustituir la garantía de fiel cumplimiento—equivalente al 5% del contrato— por una nueva que cumpla con las características que la Administración considere adecuadas”.

Asimismo, el escrito lamenta el “impacto reputacional negativo e injustificado” a su imagen y “la percepción de confianza”.

“Confiamos en que factores ajenos al proceso constructivo no continúen afectando el normal desarrollo del contrato. Francisco Cardama, S.A. solicita la apertura de un diálogo inmediato y constructivo que permita superar cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto conforme a los intereses de ambas partes. En ausencia de tal instancia, la empresa se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan para la protección de sus legítimos derechos e intereses. Francisco Cardama, S.A. reafirma su compromiso con la culminación exitosa del proyecto de las patrulleras OPV y con la búsqueda de una solución cooperativa y conforme a la legalidad contractual”, concluye el comunicado de Cardama.

