Cardama asegura que renovó aval hace un mes, pero “se le pasó” avisarle a Uruguay

Internacionales

El empresario español Mario Cardama, propietario del astillero encargado de construir las dos patrullas oceánicas para Uruguay, aseguró que renovó el aval bancario el pasado 26 de setiembre con la entidad británica EuroCommerce. Sin embargo, entrevistado por el periódico El Observador, dijo que se “despistó” y no lo envió al Ministerio de Defensa de nuestro país.

La garantía, que equivale al 5% del contrato total de 82 millones de euros, vencía el miércoles 22 de octubre. Había sido emitida por un año y debía ser renovada antes de esa fecha.

Luego de que el gobierno uruguayo anunciara la rescisión del contrato y el inicio de acciones legales contra la empresa, Cardama afirmó que, cerca de la medianoche, se comunicó con un representante de EuroCommerce en España para obtener documentación que confirmara que el banco continúa operativo. “Si el banco cambió de dirección, tendrían que habérmelo comunicado”, señaló.

Por su parte, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, informó que, cuando el embajador uruguayo Luis Bermúdez acudió a la dirección registrada de EuroCommerce Limited, constató que en el lugar funcionaba una inmobiliaria y no una entidad financiera. Los registros del gobierno británico indican que el director de la firma es un ciudadano ruso identificado como Vladimir Suzdalev. Además, una publicación oficial de agosto advertía que la empresa sería eliminada del registro y disuelta en un plazo no menor a dos meses.

Cardama dijo desconocer cualquier cambio en la situación de la empresa garante y cuestionó que no se le haya notificado la necesidad de renovar el aval. Según afirmó, se enteró “por la prensa” del intento del gobierno de ejecutar la garantía. “No entiendo por qué nadie me avisó nada, podrían habérmelo dicho”, expresó.

El empresario sostuvo que, aunque se demoró en el envío, aún estaba dentro del plazo para hacerlo llegar al Ministerio de Defensa. Rechazó, además, haber incumplido el contrato. Cuando el citado medio le solicitó una copia del aval, el empresario se negó.

Cardama aseguró que la construcción de las patrullas continúa “con normalidad”. Indicó que en enero recibirán los motores de Caterpillar, que mantiene contacto diario con la ministra Sandra Lazo y recordó que existe una segunda garantía de ocho millones de euros emitida por el Deutsche Bank.