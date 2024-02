Capillera tras dejar Cabildo: “Pensamos que era la opción, pero pasaron cuatro años”

Política

La diputada Elsa Capillera, que días atrás anunció que abandonaba Cabildo Abierto (CA) para sumarse al sector de Andrés Ojeda, dentro del Partido Colorado, dijo este lunes que el dirigente político y abogado le ofreció ser candidata a intendente de Montevideo.

En diálogo con Lado B (TV Ciudad), la representante dijo que su ida del partido liderado por Guido Manini Ríos se dio de manera “natural”, no fue una decisión “fácil”

“No fue fácil, pero nosotros no teneos una ideología política. Nuestra ideología es ver y ayudar a la gente. Cada cuatro años la gente busca el que lo convence y piensa que es él que le va a solucionar los problemas, es a ese el que vota. Pensamos en 2019 que Cabildo era la opción, pero pasaron cuatro años. Hoy se puede juzgar y no nos convence seguir en Cabildo. Lo que nos alejó fue sentir que no tomaban nuestros temas en cuenta, no participar de ninguna reunión donde se tomaban las decisiones del partido”, dijo Capillera.

En esta línea, agregó que, al no ser considerada para dichas instancias, desde su agrupación “no se sintieron útiles”.

Sobre el desempeño de Cabildo como nueva fuerza política presente en el Parlamento, Capillera valoró que fue “bueno”, pero cuestionó que no se fue “firme” en muchos temas.

“Primero decíamos que no votábamos, después que sí. En algunos temas no se lo tuvo en cuenta a Cabildo y en este gobierno de coalición quien gobierna hoy es el Partido Nacional. (En Cabildo) hay falta de organización y comunicación. Muchas veces las cosas que hacen los senadores nos enteramos por la prensa. Esas circunstancias te van alejando”, afirmó.

