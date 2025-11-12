Caos en el tránsito de Montevideo: ¿por qué hay demoras en varios puntos de la capital?

Montevideo Portal
El tránsito en Montevideo se vio afectado este miércoles por las elecciones universitarias, que han mantenido un gran movimiento en la capital, ya que son obligatorias para los estudiantes, docentes y egresados de la Universidad de la República (Udelar).
Los circuitos se abrieron a la hora 8:00 y cerrarán a las 19:00, por lo que la movilidad en varias zonas de Montevideo estará afectada.
La Intendencia de Montevideo (IM) anunció en las primeras horas del día que, “con motivo de las elecciones universitarias, se verá afectada la circulación en las zonas cercanas a facultades”, y advirtió “extremar precaución al circular”.
Varias personas se quejaron en redes sociales.
