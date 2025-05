Caorsi dijo que halló “algunas cosas” de Conexión Ganadera en “activos en criptomonedas”

Economía

El asesor financiero Felipe Caorsi publicó este miércoles una nueva columna sobre Conexión Ganadera en la que reveló, entre otras cosas, algunos avances en la investigación que lleva adelante su “equipo paralelo” al de Fiscalía que está detrás del dinero de la empresa Conexión Ganadera.

En la publicación, Caorsi comienza reafirmando que no percibe ingresos por lo que hace. “Netflix no me ha llamado, no recibo sobres de nadie. Es más: pongo plata de mi bolsillo para esta investigación. Y la idea de que esté arreglado con Carrasco creo que no merece mucha explicación”, escribió.

Asimismo, dice que intentó comunicarse con los socios de Conexión Ganadera: Pablo Carrasco, su esposa y la familia de Gustavo Basso, pero estos no han contestado.

A continuación, explica por qué investiga a Conexión Ganadera con “un equipo de damnificados y amigos que ayudan mucho a que aparezca el dinero y la verdad detrás de esta estafa”.

“La primera es porque quiero que mis hijos vean que hay que hacer lo correcto. Que sepan que no hay que acostumbrarse a lo que está mal y si se puede ayudar a alguien que está sufriendo hay que hacerlo”, dice y agrega que la segunda razón es porque empatiza con los damnificados.

Tras esto menciona que no está “solo” en “esto de trabajar honorariamente” y menciona a la abogada de algunos damnificados Silvia Cuello, a las autoridades de La Mañana, a una persona que menciona como Alfredo, quien lo puso en contacto con el secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, y a Marcos Benítez Rubianes, a quien ha presentado en otras columnas como un experto en el mundo cripto.

En esta línea, habló de ciertos avances con respecto a cuentas en moneda digital vinculadas con Conexión Ganadera. “Marcos Benítez Rubianes voló de Suiza por negocios en Buenos Aires y San Pablo. Se quedó unos días en Uruguay a pedido mío, razonamos juntos, vimos cuentas de bancos de Europa y estando él en Dubái, hoy, hicimos una videollamada donde ya nos explicó algunas cosas que encontramos buscando ocultamiento de activos en criptomonedas”, detalló.

Por último, indicó que su ida a Fiscalía el pasado viernes 2 de mayo fue “reveladora”. “Encontré un equipo de cuatro personas que trabajan en silencio, con rigurosidad, y que muchas veces yo he presionado por no haber imputado a los Carrasco, Basso, Bartol y otros colaboradores. Cosa que fui a pedirles”, opinó.

Caorsi no dio detalles sobre qué se habló porque explicó que se trató de una entrevista de “carácter reservado”. Pero sí dijo que Rodríguez y su equipo “tuvieron la paciencia” de explicarle “cuáles son los procedimientos legales para imputar a alguien, para pedir información al exterior y las limitaciones que tiene su equipo”.

“Obviamente, es más fácil para un privado, con contactos en el exterior, con más de 10 colaboradores y con software a disposición, llegar a la información. Ofrecí lo que tengo y a ayudarlo en todo lo que pueda. Tenemos un canal directo donde enviarle las cosas que hemos encontrado afuera del país y algunos patrones”, sumó.

