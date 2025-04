Caorsi: Basso dirigía “más que un esquema Ponzi” y murió acatando “códigos mafiosos”

Judiciales

Este lunes, la Justicia archivó la causa que investigaba la muerte de Gustavo Basso, fundador y director de Conexión Ganadera, quien en octubre pasado sufrido un choque cuando circulaba a más de 200 kmh en el departamento de Florida.

Semanas atrás, cotejos del ADN demostraron que el cuerpo hallado en la escena —y que fue cremado horas después del siniestro— era efectivamente el de Basso. En el informe publicado ayer por Fiscalía, se determina que el siniestro ocurrió por “Acción no accidental del conductor” y descartó participación de terceros. Esto, dicho en buen criollo, significa que Basso se suicidó al volante su automóvil Tesla.

Felipe Caorsi, asesor financiero que ha indagado en profundidad en el caso de Conexión Ganadera, ya había sostenido la semana pasada que la muerte de Basso había sido autoeliminación. En entrevista con radio Sarandí, Caorsi dijo recibió una llamada donde le advirtieron de una amenaza narco contra la vida de las hijas del socio de Conexión Ganadera.

“A ver, a mí me llama de Paraguay un productor [de droga] y me dice que le parece muy bien lo que estoy haciendo. Me dice: yo soy la persona que habló con Gustavo Basso y le dije que, si no me devolvían lo que habían tocado, que elija ya a cuál de las hijas le mataba. Y Basso le dice: 'Bueno, te cambio mi vida por la de mis hijas, y mi socio te va a pagar'. Y ahí fue que evidentemente se suicidó”, afirmó entonces.

Anoche, en el noticiero VTV Noticias, Caorsi reafirmó sus dichos y consideró como improbable la hipótesis de que Basso se suicidara debido a la angustia que le producía la mala deriva de su negocio.

"No creo que Gustavo Basso se haya matado porque la empresa estuviera mal. En realidad, siempre estuvo mal, porque un esquema Ponzi no dura 25 años, siempre había plata de afuera que aguantaba la empresa”, expresó.

Por ello, insistió que hubo “una amenaza” y en que “él respetó ciertos códigos mafiosos”.

En cuanto al eventual vínculo del fallecido con grupos delictivos, Caorsi recordó que “viajó muchas veces a Paraguay” y que “entró un montón de dinero que nie el Banco Central, ni los Bancos privados, ni el BROU” controlaron”.

Además, recordó que “tampoco la DGI controló balances”, situación que permitió un manejo discrecional del dinero.

Según Caorsi, un seguimiento de las finanzas de Conexión Ganadera hubiera permitido detectar “un aumento del flujo de dinero, especialmente a partir del año 2022”, un hecho que, de acuerdo con su idea, “apoya más” la existencia de “un esquema de lavado, y no solo un esquema Ponzi”.