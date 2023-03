Cánticos feministas en este 8M: desde “La ventanita” hasta “La pollera amarilla”

Locales

Durante las marchas que este miércoles están transitando las calles de Montevideo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, varios colectivos compartieron, como forma de protesta, cánticos inspirados en ritmos populares pero con letras acordes a la proclama de la convocatoria.

Por ejemplo, el Colectivo de Mujeres Tejiendo Oeste compartió tres letras, “Mujer bonita es la que lucha” (con el ritmo de “La pollera amarilla”), “Desde que me di cuenta” (con el tono de “La ventanita”) y “Aquí estamos las mujeres” (inspirada en “Si me quieres escribir”).

En el primer caso, la letra adaptada es la siguiente: “Las mujeres que trabajan y sostienen la familia / a todas les dedicamos esta canción en su día. / Que no es un día cualquiera, no fue ayer ni es ahora. / Es un día que recuerda a la mujer luchadora”.

En el segundo: “Desde que me di cuenta / que la vida es nuestra para vivir. / Desde que me di cuenta / que el machismo no me deja ser feliz. / Desde que me di cuenta / que ser mujer no es lo mismo que sufrir / desde que me di cuenta que el mundo unidas / podemos reconstruir”.

A su vez, el colectivo Tejido Feminista también repartió canciones adaptadas, incluso una también con el ritmo de “La pollera amarilla”, pero con otra letra: “Y tiembla cuando se escucha / nuestra lucha feminista / mujeres, travas, lesbianas, la manada combativa”.

También compartieron otra con el ritmo de “Bichota”, de Karol G, que rezaba: “Junto a mis hermanas marchamos sin miedo / con alcohol y mascarilla vamos al choque. / Huelga porque no pueden con nosotras en / revuelta, disidente y feminista / porque los pueblos no pagamos esta crisis la / pagan ellos”.