Cantante de cumbia cayó de escenario luego de que se rompieran las tablas que lo sostenían

Montevideo Portal
En las últimas horas se viralizó un video que muestra al cantante de la banda de cumbia argentina Dale q' Va, David Ortíz, sufrir un doloroso accidente durante una presentación en la provincia de Córdoba.
En pleno show, Ortíz cayó desde el escenario, luego de que las maderas que sostenían al mismo no aguantaran sus saltos. El hecho, que tomó notoriedad rápidamente en redes, implicó que desde la banda se publique un comunicado aclarando la situación en conjunto con la organización del evento.
“En medio de un salto con toda la energía que lo caracteriza, una tabla del escenario cedió y terminó con un aterrizaje inesperado. Por suerte, David está bien. Fue trasladado al hospital como medida preventiva, donde le atendieron algunos golpes menores. Recibió el alta médica y volvió a Córdoba con el grupo en el colectivo, de buen ánimo y con muchas ganas de seguir haciendo música.”, reza el comunicado.
“¡David ya está bien, y lo van a tener muy pronto otra vez arriba del escenario, saltando como nunca!”, agrega.
Por su parte, el músico publicó una historia a través de su cuenta de Instagram, donde aclara estar “mucho mejor aunque con mucho dolor”.
Debido a este accidente, la banda suspendió el show programado para este domingo en Sumampa, Santiago del Estero.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]