Cantante cubano agradeció a Lacalle Pou haber recitado su canción en contra de Díaz-Canel
En el marco de la gira de Yotuel Romero, el artista se reunió con el exmandatario y destacó el accionar en la VI Cumbre de la CELAC en 2021.
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30.04.2026 20:01
Montevideo Portal
El cantante cubano Yotuel Romero, integrante de la emblemática agrupación de hip-hop latino Orishas, visitó este jueves al expresidente de la República Luis Lacalle Pou.
El artista había estado el Palacio Legislativo en el marco de su estadía en Uruguay por el show que brindará como parte de la gira Represent Cuba 2026.
Romero fue recibido por Leydis Aguilera, la diputada de origen cubano que integra el Partido Nacional, y por el también representante nacionalista Pablo Abdala. Romero publicó una foto suya en la puerta del Palacio y le dedicó unas palabras a los montevideanos.
Según supo Montevideo Portal, Romero aprovechó la instancia para agradecerle al exmandatario su accionar en la VI Cumbre de la CELAC en 2021, donde el entonces presidente le recito la canción "Patria y Vida", uno de los símbolos de las protestas sociales de Cuba a Miguel Díaz-Canel, mandatario de la isla.
Montevideo Portal
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