Cannabis en Uruguay: farmacias “insuficientes” y más “satisfacción” tras variantes nuevas

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Las autoridades de la Junta Nacional de Drogas (JND) presentaron este viernes en la Torre Ejecutiva los resultados de una evaluación del Observatorio Uruguayo de Drogas sobre la política pública de cannabis, que releva datos hasta 2024 sobre el acceso y el consumo tras la implementación completa de la regulación.

El informe permite dimensionar cómo ha evolucionado el sistema en los últimos años. En términos de acceso, el 37,4% de los consumidores obtiene cannabis principalmente por vías legales, lo que convierte al sistema regulado en el principal canal en el país.

El crecimiento es sostenido: en 2018 ese porcentaje era de 27,3%, lo que implica una suba de más de 10 puntos porcentuales en pocos años. El informe agrega que el 46% de los consumidores actuales está registrado en alguna de las vías legales.

Dentro del acceso legal, el 9,4% compra en farmacias, el 4,2% accede a través de clubes cannábicos y el 2,9% cultiva de forma registrada, mientras que un 20,9% obtiene cannabis legal mediante intercambio o uso compartido. Esto evidencia que el sistema no depende exclusivamente de la venta en farmacias.

En cuanto al acceso en farmacias, el documento también destaca la incorporación de las variantes con más THC: gamma y épsilon: “La incorporación de nuevas variedades impulsó el registro y mejoró la satisfacción. A diciembre de 2024 existían 74.583 adquirentes registrados, aunque solo entre el 20 % y el 40 % compraron efectivamente cada mes”

A su vez, el informe señala que el narcotráfico de cannabis prensado cayó de 58,2% en 2014 a apenas 6,7% en 2024. Sin embargo, esto no implica la desaparición del circuito informal: el 29,7% de los usuarios accede a cannabis a través de un “mercado gris”, que incluye cultivos no registrados e intercambios informales, mientras que el narcotráfico de cogollo se mantiene en 12,7%.

Desde el inicio de la venta en farmacias en 2017, se comercializaron más de 15 toneladas de cannabis, a través de más de tres millones de transacciones. El valor total del mercado se ubica entre 30 y 40 millones de dólares, y el propio informe señala que podría duplicarse si se resolvieran problemas de abastecimiento.

A pesar de ese crecimiento, la red de venta sigue siendo limitada: hay 40 farmacias habilitadas en todo el país, un número que el documento considera “insuficiente” para cubrir la demanda de manera homogénea. Hay departamentos que aún no tienen un punto de venta legal de cannabis.

Las otras vías legales también muestran una consolidación: existen 475 clubes cannábicos habilitados con más de 15.600 miembros registrados, y su nivel de producción ya alcanza cifras similares a las de las farmacias.

En cuanto al consumo, los datos muestran un aumento en el largo plazo, pero sin saltos abruptos tras la regulación. La prevalencia en el último año pasó de 8,3% en 2011 a 12,3% en 2024, mientras que quienes dijeron haber consumido en los últimos 30 días creció de 4,9% a 7,7%. A su vez, el 34% de los usuarios tiene un consumo frecuente (semanal o diario), un indicador que se ha mantenido estable en el tiempo.

Otro dato relevante es la edad de inicio: el promedio se ubica en 20,1 años, lo que, según el informe, “contradice” la hipótesis de un adelantamiento del consumo tras la regulación.

El perfil de los usuarios registrados también muestra cambios. Entre quienes compran en farmacias, el 63,9% son hombres y el 35,8% mujeres, mientras que la participación de los más jóvenes disminuye con el paso del tiempo: el grupo de menor edad pasó de representar 47,5% en 2017 a 36,2% en 2024, al tiempo que crece la franja de entre 30 y 44 años, que pasó de 33,8% a 42,5%.

Regulación del mercado de cannabis en Uruguay by Montevideo Portal

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