Policiales

Canelones: un grupo raptó a un adolescente, le dio una paliza y lo abandonó en una cuneta

Montevideo Portal

La Jefatura de Policía de Canelones informó este viernes que se logró la condena de un joven que estaba siendo buscado por un caso de lesiones personales, ocurrido recientemente en la localidad canaria de San Antonio.

Según consignaron medios locales en base a la información policial, la víctima del episodio fue un adolescente de 16 años, que denunció haber sufrido una golpiza luego de ser subido a la fuerza a un auto en la ruta 33.

El menor relató que fue abordado por un grupo de personas y, privado de su libertad, fue trasladado a un lugar desconocido, donde fue agredido y luego abandonado en una cuneta cercana al kilómetro 64 de dicha vía.

El joven sufrió varios traumatismos en distintas partes de su cuerpo como consecuencia de la golpiza. Luego del hecho, se presentó una denuncia ante la jefatura canaria y el caso fue derivado al Área de Investigaciones, cuyo personal logró identificar a uno de los sospechosos: un joven de 18 años.

El sujeto, sabiéndose buscado, optó por entregarse por sus propios medios a la Policía. Durante ese procedimiento, se le incautó, entre otras cosas, el celular de la víctima.

Finalmente, el joven —de iniciales F.S.M.D.— fue condenado a 20 meses de prisión efectiva como autor penalmente responsable de un delito de lesiones graves especialmente agravado.

Montevideo Portal