Canelones recibirá en diciembre una nueva cumbre de Mercociudades: ¿en qué se trabajará?

El departamento de Canelones será sede de la trigésimo primera cumbre de Mercociudades, un encuentro internacional que reunirá a gobiernos locales de la región y que se realizará el próximo 1º de diciembre.

El evento contará con la presencia del presidente Yamandú Orsi, quien para esa fecha ejercerá la presidencia pro témpore del Mercosur. El anuncio fue realizado durante la primera reunión del año de las unidades temáticas de Mercociudades, en la que participó el intendente de Canelones, Francisco Legnani.

Durante la cumbre, el departamento también asumirá la presidencia de Mercociudades, una red que reúne a gobiernos locales de América Latina para promover cooperación e integración regional entre ciudades.

Según comunicó la comuna canaria en su página web, en ese marco se prevé definir nuevas líneas de trabajo y acciones conjuntas entre las ciudades integrantes de la red, así como impulsar nuevas unidades temáticas vinculadas a políticas públicas urbanas.

Actualmente Canelones participa en varias áreas de trabajo dentro de Mercociudades, entre ellas derechos humanos y migración, turismo, educación y seguridad. Además, el departamento ocupa la vicepresidencia de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, junto a la ciudad argentina de Rosario.

Desde la Intendencia señalaron que uno de los objetivos será compartir experiencias locales vinculadas a la gestión ambiental, como el monitoreo del agua, el sistema de áreas protegidas y las políticas de gestión de residuos.

También se prevé trabajar en el relevamiento de datos ambientales de las ciudades integrantes para identificar regiones prioritarias donde desarrollar acciones frente al cambio climático.

