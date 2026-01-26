Canelones: investigan hallazgo de cadáver junto a una ruta

Policiales

La Jefatura de Policía de Canelones procura identificar a una persona encontrada muerta en la vía pública, y conocer las causas y circunstancias de su deceso

Según informara la televisora ANPI TV, los restos fueron hallados esta mañana a la altura del kilómetro 28 de la ruta 6, zona limítrofe de las jurisdicciones policiales de Toledo, Suárez y Sauce.

El informe señala que el cuerpo estaba en la faja natural, a muy poca distancia de la mencionada carretera. La información primaria no detalla el sexo, la edad, u otras características de la persona fallecida.

Se espera que las pericias forenses y las indagaciones llevadas adelante por la Policía permitan avanzar en el caso.