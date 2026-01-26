Canelones: investigan hallazgo de cadáver junto a una ruta

La Jefatura de Policía de Canelones procura identificar a una persona encontrada muerta en la vía pública, y conocer las causas y circunstancias de su deceso
Según informara la televisora ANPI TV, los restos fueron hallados esta mañana a la altura del kilómetro 28 de la ruta 6, zona limítrofe de las jurisdicciones policiales de Toledo, Suárez y Sauce.
El informe señala que el cuerpo estaba en la faja natural, a muy poca distancia de la mencionada carretera. La información primaria no detalla el sexo, la edad, u otras características de la persona fallecida.
Se espera que las pericias forenses y las indagaciones llevadas adelante por la Policía permitan avanzar en el caso.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]