Canelones: condenaron a joven que cometió cinco rapiñas en media hora y en la misma calle

La Justicia condenó en las últimas horas a un joven de 24 años que cometió cinco rapiñas en menos de una hora en la localidad 18 de Mayo, en el departamento de Canelones.
El hombre hizo los delitos el pasado 15 de agosto, todos sobre la calle Chopin y en menos de un kilómetro.
En el primero de ellos, robó una moto en colaboración con otro joven; en los restantes, sustrajo bolsos, carteras y celulares.
Tras el análisis de las cámaras de seguridad y la recopilación de información, la Policía de Las Piedras logró detenerlo mediante un allanamiento. En dicho procedimiento, lograron, además, incautar el vehículo rapiñado.
El joven fue condenado a la pena de cinco años y cinco meses de prisión por ser autor de cinco delitos de rapiña.
