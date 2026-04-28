Canelones: cayó individuo que asaltaba ómnibus armado con un cuchillo

La Justicia condenó en las últimas horas a un sujeto que rapiñaba a choferes de ómnibus en el departamento de Canelones.
Según informó el medio pandense El Megáfono, el hombre tiene 26 años posee antecedentes penales, y solía abordar los coches en el cruce de las rutas 101 y 102, no lejos del aeropuerto de Carrasco.
Tal como se aprecia en el registro de una de las rapiñas, el sujeto subía como un pasajero más, pero, de inmediato, se acercaba al chofer y lo amenazaba con un arma blanca. Tras obtener el botín, abandonaba, de inmediato, el bus.
Al cabo de una serie de investigaciones y de una persecución por el barrio Bella Vista, el asaltante fue capturado.
Conducido ante la Justicia, se comprobó su autoría en dos rapiñas a ómnibus. La pena impuesta fue de seis años de cárcel, en régimen de cumplimiento efectivo.
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