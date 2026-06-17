Canelones aprobó “proyecto Giannattasio”: invertirán US$ 100 millones en 1.132 viviendas

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La Junta Departamental de Canelones aprobó el “proyecto Giannattasio”, una iniciativa que estuvo en análisis durante cinco años y que prevé una inversión cercana a los US$ 100 millones para construir 1.132 viviendas en Ciudad de la Costa.

La propuesta contempla la construcción de 21 edificios residenciales, un edificio destinado a estacionamientos y más de 1.000 unidades habitacionales en un predio ubicado sobre el kilómetro 28.500 de la avenida Giannattasio, en Lomas de Solymar. El emprendimiento también permitirá revitalizar una estructura inconclusa que permanece abandonada desde hace más de dos décadas.

Uno de los arquitectos responsables del diseño, Carlos Ponce de León, celebró la aprobación del proyecto y destacó el amplio respaldo político obtenido en la votación. “Ha sido una muy buena noticia que la Junta finalmente lo pudiera votar y que 27 de los 31 ediles votaran afirmativamente la propuesta”, afirmó a Subrayado.

La iniciativa surge a partir del llamado realizado por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) en 2021 para culminar obras inconclusas. El terreno en cuestión conserva desde hace más de 20 años los restos de un proyecto que originalmente preveía 298 viviendas, locales comerciales, cocheras y espacios de uso común, pero que nunca llegó a completarse.

El nuevo desarrollo, elaborado por los arquitectos Carlos Ott y Ponce de León, amplía significativamente la escala de la propuesta original y apunta a convertirse en un nuevo polo residencial para la zona.

Según explicó Ponce de León, uno de los aspectos distintivos del proyecto es su diseño urbanístico. “Lo que buscamos junto al arquitecto Carlos Ott desde el día uno fue diseñar un proyecto que fuera escalonado, distinto a lo que pedía la norma”, señaló.

El profesional explicó que la intención fue concentrar parte de la construcción en altura para liberar mayor superficie destinada a espacios abiertos. “Queríamos liberar mucho más suelo e irnos un poco más en altura de lo que permitía la norma, para generar más verde porque entendemos que es una zona muy verde de Canelones”, sostuvo. En ese sentido, adelantó que el complejo incluirá jardines, plazas y áreas forestadas.

El predio abarca unas 73 hectáreas y fue subdividido en nueve padrones. Uno de ellos estará destinado exclusivamente a estacionamientos, mientras que en los restantes se distribuirán las torres residenciales. La ejecución total de la obra demandará entre seis y siete años.

Para los impulsores de la iniciativa, el proyecto también tendrá un impacto urbano relevante en uno de los puntos más visibles de Ciudad de la Costa. “Consolida un punto muy particular que va a mejorar la zona porque está muy abandonada hace muchos años”, afirmó Ponce de León.

El arquitecto expresó además su expectativa de que las tareas comiencen en el corto plazo, incluyendo la demolición de las estructuras existentes y las primeras obras de implantación.

“Esperemos que en el futuro cercano ya se puedan comenzar obras de implantación y empezar con las demoliciones que hay que hacer”, indicó.

Finalmente, consideró que el emprendimiento marcará un hito para la política habitacional. “Es un proyecto que va a ser un antes y un después en la Agencia Nacional de Vivienda”, concluyó.