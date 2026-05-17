Canelones: Investigan el homicidio de un hombre de 35 años tras un altercado

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El pasado sábado, en horas de la tarde, se registró en los alrededores de la Ruta 33, en el departamento de Canelones, un altercado que posteriormente tuvo como resultado el homicidio de un hombre de 35 años.

Las autoridades policiales se enteraron en un primer momento de que un hombre había ingresado a un centro de salud tras haber sido víctima de heridas de arma blanca. El hombre falleció posteriormente a causa de las lesiones, según informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

Las investigaciones policiales determinaron que se produjo un incidente entre la víctima y otro hombre sobre el kilómetro 29 de la Ruta 33.

El supuesto responsable del hecho fue identificado por las autoridades, y se lleva a cabo un operativo con el objetivo de arrestar al presunto autor.