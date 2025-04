Candidato colorado de Florida dice que Ojeda es “un atrevido” que “faltó a su palabra”

Política

Juan Justo Amaro, candidato a la intendencia de Florida por el Partido Colorado (PC), criticó al senador Andrés Ojeda, quien es secretario general de la fuerza política.

“Bien clarito: Andrés Ojeda no cuenta más ni con mi apoyo, ni con mi respeto”, escribió Amaro en la red social X el sábado. “Él no me respeta ni como persona, ni como dirigente político, pero lo peor es que no respeta a los dirigentes que trabajaron y le dieron el apoyo”, agregó.

El candidato, hijo del exintendente homónimo fallecido en 2020, criticó que Ojeda “faltó a su palabra” al apoyar a Pablo Lanz, también candidato colorado a la comuna de Florida.

“Los compromisos se deben cumplir y quién falta a su palabra nunca más contará con mi respeto. A esta persona no le debo nada, nunca acepté que aporte un peso en mi campaña y lo único que le pedí es que viniera a Florida en las elecciones departamentales”, aseguró Amaro.

Asimismo, sostiene que el abogado “dio su palabra en un acto público” de que lo apoyaría: “Él no cumplió y batió un récord, yo el jueves hice actos en Casupá y Fray Marcos y él no vino”.

“Al día siguiente en las mismas localidades de Florida, él hizo apoyó con su presencia en actos de Pablo Lanz. El problema no es con Pablo Lanz, el problema es con un atrevido”, expresó Amaro.

“Andrés Ojeda, baja tu soberbia, respeta a la gente de bien y cumplí alguna vez con tu palabra...”, sentenció. Amaro compartió, junto con su hilo en la red social, fotos de Ojeda en actos de Lanz, quien cuenta con el apoyo del senador Pedro Bordaberry.

Luego, en otra publicación, Amaro, quien apoyó a Ojeda en las elecciones de octubre de 2024, sostuvo que a partir de ahora su camino “será transitado” desde la “independencia política”.

Según dijeron fuentes cercanas a Ojeda a Montevideo Portal, el acto de Lanz estaba fijado con por lo menos dos meses de anticipación, mientras que el de Amaro fue fijado sobre la fecha para el día anterior al de su competidor partidario.

Las fuentes aclararon también que el acto de Lanz al que asistió Ojeda es de Unir para Crecer (agrupación “ojedista”), y negaron que fuera de Vamos Uruguay, sector históricamente liderado por Bordaberry.

Además, aseguraron que Amaro pidió el apoyo excluyente de Ojeda para la candidatura a la Intendencia de Florida.

Bien clarito: Andrés Ojeda no cuenta más ni con mi apoyo, ni con mi respeto.

Él no me respeta ni como persona, ni como dirigente político, pero lo peor es que no respeta a los dirigentes que trabajaron y le dieron el apoyo. pic.twitter.com/oTilREIicP — Juan Justo Amaro (@juanamaro22) April 5, 2025

En mi vida política, salvo al pueblo, no le debo nada a nadie y agradezco a la vida la educación en valores que me dieron mís padres.

Desde hoy comienzo un camino nuevo. Mi camino será transitado desde mi independencia política pic.twitter.com/HWNvPP5oJs — Juan Justo Amaro (@juanamaro22) April 5, 2025

