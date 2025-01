Candidato blanco a Intendencia de Maldonado propuso reducir uso de radares ante “abuso”

Política

El candidato a intendente de Maldonado y diputado por el Partido Nacional, Rodrigo Blás, consideró que existe un abuso del uso de radares en el departamento y propone la eliminación de algunos de ellos.

“Más allá de que la intendencia lo ha ido modificando, estamos en una situación de abuso del uso del radar. Y más de uno de ellos en lugares injustificados, que no representan más nada y que parecería que tienen solo la intención de agarrar a alguien desprevenido en lugares que no representan peligro y con velocidades muy por debajo de lo que usualmente debería estar en la zona”, apuntó en entrevista con FM Gente.

En este sentido Blás consideró que se va “generando una problemática de multas millonarias, que genera que mucha gente tenga que trabajar para [pagar] las multas”.

El legislador apuntó que se precisa “una intervención y un concepto distintos del tránsito”.

“Lo primero que hay que saber es qué función tienen los radares. En el mundo se colocan como elementos no permanentes. Es un elemento que, cuando se detecta un problema, se ponen para buscarle un freno a ese problema hasta que se resuelve el problema de fondo, que nunca se soluciona con un radar”, analizó.

Para Blás la forma correcta de usar los dispositivos es que “si hay un problema, se coloca un radar para luego colocar otra cosa”. “Sea un semáforo o sea otra cosa”, agregó.

“No es una defensa de que la gente no cumpla, simplemente es que, si determinado radar produce una cantidad de multas, no es para aplaudirlo, es para buscar otra solución, es decir, algo está mal, porque la gente no es infractora por sí misma”, argumentó.

Así, manifestó que “hay que barajar e ir de vuelta”, y, en esta línea, propuso no aplicar la multa en caso de que el infractor sea primario. “Tenemos que ir a un sistema que vaya educando”, expresó.

“No es una propuesta que haya surgido ahora, la planteamos desde la interna. Tampoco es una propuesta aislada. La idea es para aportar a la transformación del sistema de transporte en Maldonado, que busca solucionar problemas de tránsito que, por el crecimiento de Maldonado, hoy son problemas de fondo”, completó.

