Cancillería “sigue de cerca” situación de uruguayos que viajaban en Flotilla Global Sumud

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El ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que asegura que se trabaja con las embajadas de Israel y Grecia para dar con los tres uruguayos que forman parte de la Flotilla Global Sumud.

La comunicación se da luego de que los tres orientales fueron detenidos en el marco de su misión de llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional.

“La Cancillería ha venido siguiendo de cerca la situación de la Flotilla Global Sumud y ha mantenido un diálogo directo desde el primer día con representantes del PIT-CNT y organizaciones sociales que están en contacto con integrantes uruguayos de la flotilla”, aseguran desde la cartera.

En la misma línea, aseguran que se encuentran realizando coordinaciones con las embajadas de Israel y Grecia.

Según explicaron, la flotilla fue desembarcada en la isla de Creta. Además, agregaron que la Unidad de Gestión de Urgencias de la Cancillería griega ha informado que “la totalidad de los tripulantes se encuentran siendo trasladados al hospital de la capital de Creta a efectos de realizar una evaluación del estado de salud”.

“Se continuará siguiendo de cerca esta situación, abogando por la integridad física y moral de los integrantes de la flotilla, con particular atención a los ciudadanos uruguayos, en el marco del respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, en el ejercicio de una acción pacífica con propósitos humanitarios ante la grave situación que persiste en la Franja de Gaza a pesar del cese al fuego acordado en octubre de 2025”, sentencia el comunicado de cancillería.