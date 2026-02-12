Cancillería inició proceso para vender residencias oficiales en el exterior: los motivos

Política

El Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió avanzar en un proceso de reducción de gastos en el servicio exterior que incluye la venta de tres residencias diplomáticas oficiales ubicadas en Madrid, Lima y Washington DC, según informó el semanario Búsqueda y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la cartera.

La decisión de la Cancillería uruguaya forma parte de un plan de ajustes que, a través de la aprobación de decretos, busca reorganizar las partidas presupuestales destinadas al funcionamiento de embajadas, consulados y residencias de funcionarios en el exterior.

El Poder Ejecutivo aprobó el pasado 16 de diciembre cambios en el régimen de gastos aplicable al servicio exterior, que incluyó la fusión de varias partidas presupuestales —como arrendamiento, contrataciones, gestión y mantenimiento— con el objetivo de reducir costos en un contexto de restricciones presupuestales.

Entre las medidas, también se estableció un límite a la cantidad de personal que puede contratarse en las residencias, así como reducciones en los fondos asignados a determinadas sedes, que varían según la situación de cada misión diplomática.

En el marco de estas disposiciones, la Cancillería instruyó a los representantes diplomáticos en España, Estados Unidos y Perú, para que inicien el proceso de venta de las residencias oficiales.

Una vez concretadas estas ventas, los embajadores y funcionarios asignados a esas sedes pasarían a ocupar residencias alquiladas, una modalidad que se aplica en la mayoría de las representaciones diplomáticas.

