Cancillería homenajeó a Belela Herrera: “Sus mensajes valen para mejorar nuestras vidas”

Cancillería de la República realizó un homenaje a María Bernabela Belela Herrera Sanguinetti, fallecida el pasado 17 de mayo a sus 98 años.

Su trayectoria como vicecanciller y defensora de los derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados “marcó profundamente al Uruguay y a la región”, expresa el Ministerio de Relaciones Exteriores en su sitio web.

El homenaje se realizó en presencia de familiares, amistades, colegas y el funcionariado del ministerio. El encuentro “reflejó el cariño y la admiración que despertaba su figura”, reza la publicación de Cancillería.

“Fue una instancia de memoria y reconocimiento que permitió destacar el legado de una mujer profundamente comprometida con la justicia, la libertad y la defensa de los derechos humanos”, añade.

El titular de la Secretaría de Estado, Mario Lubetkin, estuvo a cargo de las palabras de apertura del evento. El canciller recordó la figura de Belela Herrera con especial admiración y resaltó su calidez, su integridad y su dedicación incansable a las causas más justas: “Si queremos recordarla, sus mensajes, sus pensamientos, su acción, su ejemplo no puede quedar como un momento de pasado y de historia, no me parece que sea justo para con ella. Yo creo que sus mensajes valen si los tomamos para tratar de mejorar nuestras vidas, de ser mejores”, afirmó el ministro.

