Cancilleres del Mercosur y jerarca de UE buscarán avanzar en negociaciones de acuerdo

Los cancilleres y representantes diplomáticos del Mercosur mantuvieron una reunión en Nueva York con el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la que acordaron definir un plan claro para continuar con las negociaciones de un acuerdo comercial entre ambos bloques.

En la cita, que tuvo lugar al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), convinieron “que la próxima semana se llevarán a cabo reuniones técnicas para establecer una hoja de ruta clara para avanzar en las negociaciones”, informó en un comunicado la Cancillería de Paraguay.

La reunión de los delegados diplomáticos “forma parte de los esfuerzos para reforzar las relaciones” entre la UE y el Mercosur, al mecanismo económico integrado por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia.

El intercambio además contribuirá a “consolidar acuerdos que favorezcan a ambas partes”, señaló la nota.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez; de Argentina, Diana Mondino; de Uruguay, Omar Paganini y los representantes de los cancilleres de Brasil y Bolivia abordaron junto a Borell una “revisión exhaustiva” del proceso de negociación que se arrastra desde hace ya 25 años.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de la UE expresó en su cuenta de X que en la reunión se acordó “redoblar” los esfuerzos para “finalizar rápidamente el acuerdo”.

“El Acuerdo UE-Mercosur supondrá un cambio radical, impulsando nuestros vínculos comerciales y políticos estratégicos y abordando al mismo tiempo desafíos globales como el cambio climático”, afirmó Borrell.

